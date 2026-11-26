Theo thống kê sơ bộ, hơn 100 ha tỏi trên địa bàn bị ngập. Đây là diện tích sản xuất quan trọng đối với người dân địa phương, bởi tỏi không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, góp phần tạo sinh kế và nguồn thu nhập cho nhiều hộ gia đình trên đảo.

Bà Võ Thị Mạnh, người dân thôn Tây An Vĩnh cho biết, nước dâng rất nhanh chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ, từ khu vực sản xuất tràn vào tận khu dân cư. Nhiều diện tích tỏi bị ngập hoàn toàn, khiến người trồng đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn.

Tỏi bị ngập hoàn toàn, khiến người trồng ở Lý Sơn đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn (ảnh Vân Anh)

Không chỉ sản xuất nông nghiệp, mưa lớn còn gây ngập nhiều khu dân cư trên đảo. Nước từ các khu vực cao đổ xuống, tràn vào nhà dân, có nơi ngập từ 60 - 70 cm, kéo theo bùn đất, làm hư hỏng nhiều vật dụng sinh hoạt và thiết bị điện.

Theo người dân địa phương, đợt ngập úng diễn ra bất ngờ, nước dâng nhanh trong khoảng 30 phút đến 1 giờ đồng hồ, khiến nhiều hộ không kịp di chuyển tài sản và ứng phó.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường trên đảo bị ngập, nước chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua những điểm ngập, chủ động di chuyển tài sản đến nơi cao ráo.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường trên đảo bị ngập, nước chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện (ảnh Vân Anh)

Hiện chính quyền đặc khu Lý Sơn đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực ngập úng, thống kê thiệt hại về sản xuất và tài sản của người dân; đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Việc sớm đánh giá mức độ thiệt hại, có phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, nhất là những diện tích tỏi bị ảnh hưởng, là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế tổn thất kinh tế và ổn định sinh kế cho người dân địa phương.