Hơn 100 gian hàng hội tụ tại Liên hoan ẩm thực Điện Biên 2026

Mỗi mâm cỗ mang đến một phong vị đặc trưng khác nhau tại liên hoan.

Liên hoan ẩm thực tỉnh Điện Biên năm 2026 đang diễn ra tại Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, với chủ đề “Điện Biên - Hương sắc vùng cao - Tinh hoa ẩm thực”. Sự kiện kéo dài từ ngày 25 đến 28/9.

Tối 25/9, lễ khai mạc Liên hoan được tổ chức với các hoạt động văn nghệ, nghi thức khai mạc và chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Ông Nguyễn Minh Phú - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại đêm khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Phú - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, du lịch ngày nay không chỉ là hành trình khám phá cảnh quan, danh thắng, mà còn là hành trình cảm nhận, trải nghiệm và kết nối với văn hóa, con người của mỗi vùng đất.

Theo ông Nguyễn Minh Phú, trong hành trình ấy, ẩm thực giữ vị trí quan trọng. Qua mỗi món ăn, du khách không chỉ cảm nhận hương vị mà còn có thể khám phá điều kiện tự nhiên, sản vật, tập quán sinh hoạt, phong tục, nghi lễ, kỹ thuật chế biến và lối sống của cộng đồng. Phát triển ẩm thực du lịch vì thế cũng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, xây dựng sản phẩm trải nghiệm và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Điện Biên là địa bàn sinh sống của 19 dân tộc, mỗi cộng đồng góp phần tạo nên những sắc thái ẩm thực riêng. Nhiều món ăn, sản vật như xôi nếp nương, thịt gác bếp, pa pỉnh tộp, các món chế biến từ cá, thịt, rau rừng, gia vị bản địa… không chỉ mang giá trị ẩm thực mà còn chứa đựng câu chuyện về đất đai, khí hậu, lao động, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Liên hoan năm nay có quy mô hơn 100 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, đặc sản truyền thống và các không gian ẩm thực của Điện Biên cùng nhiều địa phương. Tham gia sự kiện có các địa phương, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các chuyên gia ẩm thực.

Cán bộ, nhân dân xã Nà Tấu chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự khai mạc liên hoan.

Trong những ngày diễn ra Liên hoan, người dân và du khách còn được tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống; trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm quy trình chế biến một số món ăn đặc trưng như khẩu xén, bánh dày, thịt hun khói, xôi nếp nương, cá nướng và các sản vật địa phương.

Ban Tổ chức cũng tổ chức chấm, trao giải gian hàng ấn tượng, ghi nhận những gian hàng có cách trang trí đẹp, giới thiệu món ăn, sản phẩm ẩm thực độc đáo và tổ chức hoạt động thu hút khách tham quan. Liên hoan dự kiến bế mạc tối 28/9.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú, thông qua sự kiện, Điện Biên mong muốn các giá trị ẩm thực đặc sắc của địa phương được giới thiệu rộng rãi hơn; các sản phẩm ẩm thực từng bước nâng cao chất lượng, hoàn thiện phương thức phục vụ và gắn kết chặt chẽ hơn với các chương trình, tuyến, điểm du lịch.

Qua đó, địa phương kỳ vọng văn hóa ẩm thực sẽ trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển du lịch, góp phần xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc, thân thiện và bền vững.