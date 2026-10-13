Hơn 100 du khách nước ngoài mắc kẹt giữa vùng lũ ở Nepal

Theo một quan chức Nepal hôm qua, trận lũ xảy ra vào cuối tuần qua sau khi một vụ sạt lở đất tại huyện Gorkha, cách thủ đô Kathmandu khoảng 100 km về phía tây, làm tắc nghẽn dòng sông Budhi Gandaki.

Nước sông sau đó dâng cao và tràn xuống các khu vực hạ lưu, cuốn theo bùn đất, mảnh vỡ, nhà cửa và gây hư hại nhiều công trình hạ tầng.

Trong ngày thứ Hai, lực lượng chức năng đã giải cứu 321 người, trong đó có 12 người nước ngoài. Quân đội Nepal cho biết hoạt động cứu hộ sẽ tiếp tục vào thứ Ba, dù mực nước sông đã bắt đầu giảm.

Ảnh chụp khu vực bị lũ quét ngày 11/10 tại huyện Gorkha, Nepal. Nguồn: Reuters

Bhuwan Raj Ojha, một quan chức thuộc Dự án Khu bảo tồn Manaslu, cho biết hơn 100 du khách nước ngoài vẫn bị mắc kẹt tại nhiều địa điểm do một số đoạn đường mòn bị lũ cuốn trôi. Khu vực này có tuyến đường leo núi nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách quốc tế đến khám phá cảnh quan núi non của Nepal.

Theo Ojha, những người đi bộ đường dài muốn quay trở về thì cần được hỗ trợ giải cứu, trong khi những du khách muốn tiếp tục hành trình có thể ở lại các địa điểm được xác định là an toàn. Ông cho biết dọc tuyến đường có nhiều nhà hàng và quán trà, đồng thời khẳng định những cơ sở này hiện là nơi trú ẩn an toàn cho du khách.

Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Nepal cho biết chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào trong trận lũ mới nhất. Tuy nhiên, năm người dân địa phương hiện mất liên lạc sau khi dòng nước bùn và các mảnh vỡ cuốn trôi nhà cửa, đồng thời làm hư hại cơ sở hạ tầng, trong đó có ba nhà máy thủy điện.

Trận lũ xảy ra trong bối cảnh Nepal vẫn phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng từ các thảm họa liên quan đến sông băng và lũ lụt. Sông Budhi Gandaki là một nhánh của hệ thống sông Trishuli.

Khu vực này nằm trong mạng lưới sông ngòi có liên hệ với nơi từng xảy ra trận lũ thảm khốc hồi tháng 8, được cho là bắt nguồn từ sự cố liên quan đến sông băng, khiến 1.457 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác mất tích.

Theo đánh giá sơ bộ của chính quyền Nepal được Trung tâm Quốc tế về Phát triển miền núi tổng hợp (ICIMOD) xem xét, trận lũ có thể bắt nguồn từ sự cố vỡ đập chắn tạm thời hình thành trên sông sau vụ sạt lở đất.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình và triển khai công tác cứu hộ. Đối với những du khách còn mắc kẹt, việc di chuyển phụ thuộc vào tình trạng thực tế của các tuyến đường mòn và mức độ an toàn tại nơi họ đang lưu trú.