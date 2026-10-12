Hơn 100 du khách nước ngoài mắc kẹt giữa vùng lũ ở Nepal

Nhà cửa bị phá hủy tại Bidur, Nepal, ngày 29/8/2026, sau trận lũ quét kinh hoàng. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo truyền thông quốc tế, lực lượng chức năng đã giải cứu 96 người, trong đó có 9 người nước ngoài, sau khi một vụ sạt lở đất xảy ra ngày 11/10 tại huyện Gorkha, cách thủ đô Kathmandu khoảng 100 km về phía Tây. Vụ sạt lở làm tắc nghẽn dòng sông Budhi Gandaki, gây lũ lụt ở khu vực hạ lưu.

Sông Budhi Gandaki là một nhánh của sông Trishuli. Khu vực này nằm trong hệ thống sông ngòi chịu ảnh hưởng từ địa hình núi cao, nơi các hiện tượng sạt lở và lũ lụt có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.

Quân đội Nepal cho biết hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục trong ngày 12/10, dù mực nước lũ đã rút. Theo Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia, chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào trong đợt lũ mới nhất. Tuy nhiên, 5 người dân vẫn mất liên lạc sau khi dòng nước lũ mang theo bùn đất và các mảnh vỡ tràn qua khu vực, phá hủy nhà cửa và làm hư hại cơ sở hạ tầng, trong đó có 3 nhà máy thủy điện.

Ông Bhuwan Raj Ojha, quan chức thuộc Dự án Khu bảo tồn Manaslu (MACP), nơi có tuyến đường leo núi nổi tiếng, cho biết hơn 100 du khách nước ngoài bị mắc kẹt tại nhiều địa điểm do một số đoạn đường mòn đã bị cuốn trôi, khiến họ không thể quay về.

Trao đổi với hãng tin quốc tế từ huyện Gorkha, ông Ojha cho biết những du khách muốn kết thúc hành trình do ảnh hưởng của lũ cần được giải cứu, trong khi những người muốn tiếp tục chuyến leo núi có thể xuất phát từ các địa điểm an toàn.

Ông cho biết thêm, dọc tuyến đường có nhiều nhà hàng và quán trà. Các du khách hiện vẫn an toàn.

Theo đánh giá sơ bộ của chính quyền Nepal được Trung tâm Quốc tế về Phát triển miền núi tổng hợp (ICIMOD) xem xét, trận lũ có thể bắt nguồn từ sự cố vỡ đập chắn tạm thời hình thành trên sông sau vụ sạt lở đất.

Ông Pema Gyamtsho, Tổng Giám đốc ICIMOD, nhận định sự việc tiếp tục cho thấy các cộng đồng miền núi và khu vực ven sông dễ bị tổn thương trước những hiểm họa bất ngờ có thể kéo theo các tác động dây chuyền. Theo ông, bên cạnh ưu tiên ứng phó khẩn cấp, việc xác định nguyên nhân trận lũ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng ứng phó trong tương lai.