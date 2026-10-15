Hơn 100 doanh nghiệp tôm, lúa gạo cải thiện điều kiện lao động và thực hành ESG

Ngày 15/10/2026, tại Cần Thơ, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh khu vực TP.Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội thảo “Tổng kết Dự án cải thiện khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của doanh nghiệp tôm và lúa gạo thông qua nâng cao kỹ năng làm việc và an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp”.

Một doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được hỗ trợ từ dự án ASXH. Ảnh: Oxfam

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc VCCI chi nhánh khu vực TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh, tôm và lúa gạo là hai ngành hàng nông sản quan trọng, đóng góp lớn vào an ninh lương thực, xuất khẩu và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong hai chuỗi giá trị này đang đối mặt với những yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế. Các thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ và Nhật Bản không chỉ quan tâm đến chất lượng, giá cả mà còn đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về trách nhiệm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và quản trị minh bạch theo các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa - Giám đốc Oxfam tại Việt Nam cho rằng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ được quyết định bởi năng suất, chi phí hay chất lượng sản phẩm. Trong bối cảnh các yêu cầu về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội và ESG ngày càng trở thành một phần của thương mại toàn cầu, chất lượng môi trường làm việc và mức độ đầu tư cho người lao động cũng là lợi thế cạnh tranh.

“Năng lực cạnh tranh và trách nhiệm đối với người lao động không phải là hai mục tiêu tách biệt. Doanh nghiệp quan tâm đến người lao động có nền tảng thuận lợi hơn để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu” - bà Hoa nhấn mạnh.

Sau 4 năm triển khai (2022-2026), dự án ASXH đã mang lại lợi ích cho hơn 23.000 người lao động, trong đó lao động nữ chiếm trên 55%. Gần 4.000 người trực tiếp tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng làm việc, an toàn vệ sinh lao động và các nội dung liên quan.

Đáng chú ý, dự án đã xây dựng được 10 mô hình doanh nghiệp tiên phong, đồng thời hỗ trợ 4 doanh nghiệp thí điểm quản trị bền vững theo khung ESG. Cả 4 doanh nghiệp đều hoàn thành đánh giá ESG độc lập với kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, hơn 30 hợp tác xã tôm và lúa gạo được kết nối thương mại, hỗ trợ cải thiện đầu ra sản phẩm và hướng tới sinh kế ổn định hơn cho người sản xuất. Các hoạt động tư vấn, đào tạo cũng giúp hợp tác xã và nông dân nâng cao năng lực thực hành sản xuất an toàn, xây dựng thương hiệu, cải thiện bao bì, nhãn mác và tiếp cận thị trường.

Song song với đó, dự án thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm thông qua các sáng kiến hợp tác đa bên, kết nối doanh nghiệp trong chuỗi tôm và lúa gạo, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện các chính sách và quy trình nội bộ.

Tại 4 doanh nghiệp thí điểm ESG, hoạt động tư vấn giúp từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị, các chính sách môi trường và xã hội, cũng như xây dựng mục tiêu phát triển bền vững trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Các doanh nghiệp cũng được hỗ trợ tăng cường khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, an toàn lao động và trách nhiệm xã hội, như ISO 22000, ISO 45001 và Sedex-SMETA.