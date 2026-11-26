Các đại biểu, doanh nghiệp dự hội nghị kết nối giao thương. Ảnh: Ngọc Liên

Dự hội nghị có ông Đỗ Thành Phước, Phó Trưởng ban Quản lý KCN-KKT Đồng Nai; ông Kume Kunihide, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (JCCH); bà Tomoko Ito, Giám đốc bộ phận Kinh doanh quốc tế, Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai, Nhật Bản (tham dự trực tuyến) cùng trên 120 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Kume Kunihide, Chủ tịch JCCH cho biết: Hội nghị kết nối giao thương được duy trì kết nối thường xuyên những năm qua với sự tham gia trưng bày của 65 doanh nghiệp Việt Nam, con số lớn nhất từ trước đến nay. Đồng thời, sự quan tâm từ phía các doanh nghiệp Nhật Bản cũng rất cao với 57 doanh nghiệp đăng ký tham dự, vượt qua kỷ lục của năm 2025.

Ông Kume Kunihide tin rằng: Đây chính là minh chứng cho thấy sự kiện này không chỉ đơn thuần là một buổi giao lưu mà đang dần khẳng định vị thế là một diễn đàn giúp doanh nghiệp Việt - Nhật thấu hiểu nhu cầu cũng như thế mạnh của nhau, từ đó bổ trợ cho nhau về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mạng lưới, tạo ra những giao dịch mới cùng các cơ hội kinh doanh cụ thể.

Các doanh nghiệp tham gia hoạt động tại hội nghị. Ảnh Ngọc Liên

Ông Đỗ Thành Phước, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN-KKT Đồng Nai nhận định: Nhật Bản luôn là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Đồng Nai. Nhật Bản đứng thứ 2 về tổng vốn đầu tư vào các KCN trên địa bàn, với 279 dự án, tổng vốn đăng ký trên 6,07 tỷ USD, tạo việc làm cho trên 61 ngàn lao động. Cùng với nguồn vốn đầu tư, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đóng góp kinh nghiệm quản trị, công nghệ, tác phong sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng; qua đó tạo thêm cơ hội để người lao động và doanh nghiệp Việt Nam học hỏi, phát triển.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh Ngọc Liên

Trong bối cảnh doanh nghiệp đang quan tâm củng cố chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh, việc tìm được đối tác phù hợp ngay tại Việt Nam có ý nghĩa rất thiết thực, giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn cung, phối hợp thuận lợi hơn trong sản xuất, đồng thời mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Tiếp nối hoạt động hợp tác, dự kiến quý III-2027, UBND thành phố Đồng Nai sẽ phối hợp với METI Kansai tổ chức hội nghị giao thương tại Osaka, Nhật Bản, cùng thời điểm tái ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. Dự kiến dịp này, Đồng Nai sẽ lựa chọn khoảng 100-200 doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản, để thúc đẩy các mối quan hệ hiệu quả nhất.

Đồng Nai xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước là một nhiệm vụ quan trọng để tăng cường liên kết giữa khu vực doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.