Hơn 100 đoàn viên, thanh niên Lâm Đồng tìm hiểu pháp luật qua 'Rung chuông vàng'
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, chiều 11/11, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Lang Biang - Đà Lạt tổ chức hội thi “Rung chuông vàng”.
Với tinh thần “Hiểu pháp luật - Sống và làm việc theo pháp luật”, hội thi thu hút hơn 100 thí sinh đến từ Đoàn Thanh niên UBND tỉnh, Đoàn Thanh niên phường Lang Biang - Đà Lạt.
Các thí sinh trả lời đúng tiếp tục tham gia các câu hỏi tiếp theo; trường hợp trả lời sai hoặc không đưa ra câu trả lời trong thời gian quy định sẽ bị loại theo thể lệ.
Ban Tổ chức đặt ra 30 câu hỏi với những nội dung liên quan đến kiến thức pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giao thông đường bộ; Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Thanh niên; Luật Bình đẳng giới...
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho em Trần Đỗ Thanh Thu, học sinh lớp 10A6 Trường THCS và THPT Đống Đa, phường Lang Biang - Đà Lạt.
Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, hướng tới xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh, thượng tôn pháp luật.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hon-100-doan-vien-thanh-nien-lam-dong-tim-hieu-phap-luat-qua-rung-chuong-vang-473877.html