Hơn 100 đoàn viên, thanh niên Lâm Đồng tìm hiểu pháp luật qua 'Rung chuông vàng'

Ban Tổ chức phổ biến thể lệ hội thi "Rung chuông vàng"

Với tinh thần “Hiểu pháp luật - Sống và làm việc theo pháp luật”, hội thi thu hút hơn 100 thí sinh đến từ Đoàn Thanh niên UBND tỉnh, Đoàn Thanh niên phường Lang Biang - Đà Lạt.

Các thí sinh trả lời đúng tiếp tục tham gia các câu hỏi tiếp theo; trường hợp trả lời sai hoặc không đưa ra câu trả lời trong thời gian quy định sẽ bị loại theo thể lệ.

Hơn 100 đoàn viên, thanh niên tham gia hội thi" Rung chuông vàng"

Ban Tổ chức đặt ra 30 câu hỏi với những nội dung liên quan đến kiến thức pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giao thông đường bộ; Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Thanh niên; Luật Bình đẳng giới...

Các đoàn viên trả lời câu hỏi hội thi" Rung chuông vàng"

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho em Trần Đỗ Thanh Thu, học sinh lớp 10A6 Trường THCS và THPT Đống Đa, phường Lang Biang - Đà Lạt.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho em Trần Đỗ Thanh Thu, học sinh lớp 10A6 Trường THCS và THPT Đống Đa

Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, hướng tới xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh, thượng tôn pháp luật.