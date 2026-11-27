Lễ hội diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 - Ảnh: BTC.

Ngày 27/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”. Sự kiện quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực, 100 đầu bếp trong nước và quốc tế, giới thiệu hơn 2.000 món ăn đến từ nhiều nền văn hóa.

Lễ hội được tổ chức thành 4 không gian trải nghiệm, kết hợp ẩm thực với văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật. Du khách có thể khám phá những món ăn đặc trưng như lẩu Trung Quốc, tokbokki Hàn Quốc, ramen, sushi Nhật Bản và ẩm thực Thái Lan; những món ăn gắn với đời sống người dân Thủ đô như phở bò, chả cá, cốm làng Mễ Trì.

Sự kiện quy tụ 100 đầu bếp trong nước và quốc tế.

Tại không gian “Toa Đồng Xuân” tái hiện phong vị phố chợ Kẻ Chợ xưa, kết hợp trải nghiệm ẩm thực với nghệ thuật hát xẩm. Tại “Global Fire - Lửa Toàn Cầu”, các đầu bếp quốc tế trực tiếp trình diễn kỹ thuật nướng, quay, hun khói trong không gian bếp mở. “Beat Boulevard - Đại lộ Chung Nhịp” dành cho các hoạt động thưởng thức đồ uống và giao lưu cộng đồng.

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại lễ khai mạc là nghi thức thắp lửa Global Fire Moment. Đầu bếp Don David, Chủ tịch khu vực châu Á - Đông Âu của Hiệp hội BBQ Thế giới, dẫn đầu đoàn 100 đầu bếp Việt Nam và quốc tế diễu hành, thực hiện nghi thức thắp sáng ngọn đuốc Firebeat cao 6m.

Nghi thức thắp lửa khai mạc Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có giải vô địch BBQ quốc tế và 11 lớp học chuyên đề về ẩm thực, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kỹ thuật chế biến giữa các đầu bếp.

Ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội nhấn mạnh, ẩm thực Hà Nội không chỉ là những món ăn ngon mà còn kết tinh lịch sử, phong tục, lối sống và cốt cách người Tràng An. Những năm gần đây, ẩm thực Thủ đô liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế, trong đó có danh hiệu Thành phố ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2024.

Theo ông Quang, Hà Nội xác định ẩm thực là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm. Việc phát huy giá trị ẩm thực góp phần tạo thêm cơ hội phát triển cho cộng đồng, doanh nghiệp, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô tới bạn bè quốc tế.

Bên cạnh hoạt động ẩm thực, lễ hội còn có các chương trình nghệ thuật, trình diễn lửa đường phố, không gian khinh khí cầu và chiếu phim lưu động miễn phí.