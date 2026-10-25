Hơn 100 đảng viên phường Bàn Thạch tìm hiểu Quy định số 221-QĐ/TW

Quang cảnh hội nghị sáng 25/10. Ảnh: N.ĐOAN

Tổ dân phố Tân Thạnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai tổ dân phố Hòa Nam và Tân Thạnh từ ngày 1/7/2026. Chi bộ hiện có 429 đảng viên, sinh hoạt tại 15 tổ đảng tương ứng với từng tổ đoàn kết.

Thông tin đến hơn 100 đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn, ông Huỳnh Phước Tịnh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tân Thạnh cho biết, sau khi sáp nhập, chi ủy, tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung triển khai nhiệm vụ.

Qua 3 tháng sáp nhập cùng kết quả từ đầu năm, tổ dân phố đã hoàn thành khoảng 90% chỉ tiêu được giao.

Tại hội nghị, các đảng viên được quán triệt các nội dung mới về việc lấy ý kiến nhận xét theo Quy định số 221-QĐ/TW ngày 5/10/2026 của Bộ Chính trị, thay thế Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020.

Chi ủy tổ dân phố Tân Thạnh mong muốn các đảng viên đang công tác, cư trú trên địa bàn thường xuyên quan tâm đến nhiệm vụ chung của tổ dân phố; đồng thời phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền, động viên gia đình và người dân thực hiện tốt các phong trào của địa phương.