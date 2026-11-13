Hơn 100 đại biểu tham dự Hội thảo về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực lưu trú du lịch

Các đại biểu chủ trì Hội thảo

Sáng 13.11, tại TP.HCM, Báo Văn Hóa phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL), Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Thách thức trong hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực lưu trú du lịch”.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026.

Hội thảo do ba đại diện đồng chủ trì, gồm: ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa; ông Nguyễn Hoàng Anh Phi, Phó Chủ tịch Chi hội Khách sạn TP. Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Văn Hùng, Pháp chế viên Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tham dự Hội thảo có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM; ông Nguyễn Văn Hùng, Pháp chế viên Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Hoàng Anh Phi, Phó Chủ tịch Chi hội Khách sạn TP.HCM (Hiệp hội Du lịch Việt Nam).

Cùng dự có đại diện các sở, ngành, UBND phường trên địa bàn thành phố; đại diện các cơ sở lưu trú, chuyên gia trong lĩnh vực y tế, du lịch và phòng, chống tác hại của thuốc lá; lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch.

Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Văn Mười phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Văn Mười nhấn mạnh, trong bối cảnh du lịch ngày càng gắn với những yêu cầu cao hơn về sức khỏe, an toàn và chất lượng sống, xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ sở lưu trú không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn thể hiện văn hóa kinh doanh, năng lực quản trị và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Mười, chất lượng của một cơ sở lưu trú hiện đại không chỉ được đánh giá qua kiến trúc, tiện nghi hay chất lượng phục vụ mà còn ở sự an toàn, trong lành của không gian nghỉ ngơi và điều kiện làm việc của đội ngũ nhân viên. Vì vậy, môi trường không khói thuốc cần được xem là một tiêu chí quan trọng trong nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện.

Đề cập đến thực tiễn triển khai, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa cho rằng, dù Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 đã quy định cụ thể các địa điểm cấm hút thuốc, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và quyền được sống, làm việc trong môi trường không khói thuốc, quá trình thực hiện tại các cơ sở lưu trú vẫn còn không ít khó khăn.

Trong đó, việc phát hiện, nhắc nhở và xử lý hành vi hút thuốc trong phòng nghỉ; tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; những tình huống bất đồng ngôn ngữ với khách quốc tế hoặc khách không hợp tác đang tạo thêm áp lực cho đội ngũ nhân viên trực tiếp phục vụ. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp vừa bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, vừa giữ gìn quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Từ góc độ cơ quan tổ chức, ông Nguyễn Văn Mười cho biết Báo Văn Hóa xác định công tác truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá cần gắn với những vấn đề cụ thể trong đời sống, hoạt động quản lý và kinh doanh du lịch. Bên cạnh việc phổ biến chính sách, cung cấp thông tin chính xác, báo chí cần phản ánh những khó khăn từ thực tiễn, giới thiệu các mô hình hiệu quả và góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.

Thông qua hội thảo, Báo Văn Hóa mong muốn tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn, các tổ chức liên quan và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, cùng nhận diện những bất cập trong quá trình thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp có thể áp dụng vào hoạt động thường ngày tại các cơ sở lưu trú.

Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa mong muốn các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ việc triển khai các quy định pháp luật về môi trường không khói thuốc; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở, phát hiện và xử lý vi phạm, cũng như đào tạo nhân viên, xây dựng quy trình phối hợp giữa các bộ phận.

Đồng thời, cần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, ngành y tế, chính quyền địa phương, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp; chú trọng trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ nhân viên trực tiếp phục vụ khách.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Phi, Phó Chủ tịch Chi hội Khách sạn TP.HCM báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

Báo cáo đề dẫn, ông Nguyễn Hoàng Anh Phi, Phó Chủ tịch Chi hội Khách sạn TP.HCM đã tập trung phân tích những thách thức trong thực thi quy định phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở lưu trú.

Báo cáo chỉ ra sự khác biệt về quy mô, điều kiện vận hành giữa các loại hình lưu trú; những khó khăn trong nhận diện, xử lý hành vi vi phạm, nhất là việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu và sự phối hợp giữa các bộ phận trong khách sạn nhằm bảo đảm việc thực hiện quy định được đồng bộ.

Đáng chú ý, báo cáo đề dẫn đề cập Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” do Báo Văn Hóa tổ chức như một hoạt động ghi nhận, khuyến khích các cơ sở lưu trú thực hiện tốt quy định pháp luật và chủ động xây dựng môi trường không thuốc lá. Trong lần tổ chức đầu tiên năm 2025, chương trình đã tiếp nhận 51 hồ sơ từ 18 tỉnh, thành phố và vinh danh 44 khách sạn tại 16 địa phương.

Toàn cảnh Hội thảo

Từ thực tiễn đó, báo cáo gợi mở yêu cầu tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá, kết hợp thẩm định hồ sơ với kiểm chứng thực tế; đồng thời tăng cường hướng dẫn, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Những vấn đề được đặt ra tại phiên khai mạc và báo cáo đề dẫn là cơ sở để các đại biểu tiếp tục trao đổi, đề xuất giải pháp, hướng đến việc thực hiện hiệu quả và duy trì bền vững môi trường không khói thuốc tại các cơ sở lưu trú du lịch.