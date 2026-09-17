Hơn 100 đại biểu dự tập huấn Luật Tư pháp người chưa thành niên

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Viện KSND tỉnh đến các viện KSND khu vực trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Dự hội nghị tập huấn có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên các phòng chuyên môn của Viện KSND tỉnh và các viện KSND khu vực ở các điểm cầu.

Tại hội nghị các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung như: Luật Tư pháp người chưa thành niên; công tác giải quyết các vụ, việc về an ninh quốc gia và các vụ, việc khác thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan an ninh điều tra. Đồng thời trao đổi, giải đáp các câu hỏi, khó khăn vướng mắc trong thực tiễn.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị

Qua tập huấn, các đại biểu nâng cao kiến thức kỹ năng, áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong xử lý các vụ, việc liên quan đến người chưa thành niên, vấn đề an ninh quốc gia. Từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.