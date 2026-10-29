Hơn 100 công nghệ và thiết bị được giới thiệu tại Techmart 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc Techmart 2026, ông Vương Đình Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết, Techmart 2026 là nơi các chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi, hợp tác, cùng tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp để phát triển.

Lễ khai mạc Techmart 2026. Ảnh: TL

"Trong bối cảnh TPHCM hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại”, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM nhấn mạnh.

Một gian hàng giới thiệu về "dữ liệu điểm danh" tại Techmart 2026. Ảnh: TL

Trong hai ngày diễn ra (29-30/10), Techmart 2026 sẽ giới thiệu hơn 100 công nghệ - thiết bị tham gia trưng bày, xúc tiến chuyển giao. Đây là các mô hình số hóa thiết bị công nghiệp tích hợp AI cho giám sát tình trạng và bảo trì dự đoán trong doanh nghiệp SME; Soft Robot - Giải pháp robot mềm trong tự động hóa sản xuất; ứng dụng AIoT trong quản trị hệ thống xử lý nước công nghiệp; Công nghệ tương tác 3D cho hệ sinh thái bản sao số mô phỏng, giám sát và tối ưu hóa các hệ thống vận hành;...

Trong khuôn khổ Techmart 2026 cũng diễn ra 15 chuyên đề hội thảo trình diễn công nghệ. Các hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, xoay quanh 4 nhóm chủ đề: năng lượng và bảo trì thông minh; tự động hóa và nhà máy thông minh; số hóa dữ liệu và mô phỏng vận hành; robot và số hóa quy trình sản xuất - phân phối.

Từ quản lý năng lượng, bảo trì, robot đến tích hợp dữ liệu, điều hành nhà máy và số hóa vận tải, 15 chủ đề mang đến góc nhìn đa chiều về các hướng ứng dụng công nghệ trong sản xuất thông minh.