Hơn 100 cán bộ y tế An Giang tập huấn xác định tình trạng nghiện ma túy
Hơn 100 cán bộ y tế tuyến tỉnh và khu vực được cập nhật tiêu chuẩn chẩn đoán, quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy, góp phần chuẩn hóa nghiệp vụ và nâng cao chất lượng thực hiện tại các cơ sở y tế.
Đại biểu tham dự tập huấn.
Ngày 11/11, tại phường Long Xuyên, Sở Y tế An Giang phối hợp Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tổ chức tập huấn hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy năm 2026.
Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 đến 13/11), tập trung cập nhật các quy định pháp luật, tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn theo Thông tư số 14/2026/TT-BYT của Bộ Y tế.
Các học viên được trang bị kiến thức tổng quan về nghiện ma túy; hướng dẫn đánh giá lâm sàng, nhận diện và xử trí hội chứng cai, các rối loạn tâm thần; đồng thời trao đổi, thảo luận những tình huống thực tế phát sinh tại cơ sở y tế.
Theo Sở Y tế An Giang, thực hiện Kế hoạch triển khai Dự án 6 “Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, tỉnh tập trung củng cố mạng lưới cơ sở y tế, nâng cao năng lực đội ngũ và tăng cường phối hợp liên tuyến.
Mục tiêu chung đến năm 2030 là 100% tỉnh, thành phố thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cấp, trong đó ít nhất 80% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ này.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hon-100-can-bo-y-te-an-giang-tap-huan-xac-dinh-tinh-trang-nghien-ma-tuy-a502180.html