Hơn 100 cán bộ y tế An Giang tập huấn xác định tình trạng nghiện ma túy

Đại biểu tham dự tập huấn.

Ngày 11/11, tại phường Long Xuyên, Sở Y tế An Giang phối hợp Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tổ chức tập huấn hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy năm 2026.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 đến 13/11), tập trung cập nhật các quy định pháp luật, tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn theo Thông tư số 14/2026/TT-BYT của Bộ Y tế.

Các học viên được trang bị kiến thức tổng quan về nghiện ma túy; hướng dẫn đánh giá lâm sàng, nhận diện và xử trí hội chứng cai, các rối loạn tâm thần; đồng thời trao đổi, thảo luận những tình huống thực tế phát sinh tại cơ sở y tế.

Theo Sở Y tế An Giang, thực hiện Kế hoạch triển khai Dự án 6 “Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, tỉnh tập trung củng cố mạng lưới cơ sở y tế, nâng cao năng lực đội ngũ và tăng cường phối hợp liên tuyến.

Mục tiêu chung đến năm 2030 là 100% tỉnh, thành phố thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cấp, trong đó ít nhất 80% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ này.