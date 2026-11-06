Hơn 100 cán bộ Hội Cựu chiến binh tham gia tập huấn xây dựng nông thôn mới hiện đại

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn về công tác xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Trong đó, tập trung giới thiệu Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg, ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026 - 2030 và Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg, ngày 28/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt NTM hiện đại và tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2026 - 2030.

Trao đổi, thảo luận về các chính sách ưu tiên triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh; phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội; công tác phối hợp trong quản lý nguồn vốn, xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh; vai trò của Hội CCB trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng NTM hiện đại và giảm nghèo bền vững.

Thông qua tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực và từng bước đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ Hội CCB cơ sở; hỗ trợ cán bộ Hội nắm vững chủ trương, chính sách, quy định mới, từ đó, vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác tại địa phương.