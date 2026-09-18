Hơn 100 bệnh nhân nghèo được phẫu thuật mắt miễn phí

Bác sĩ Lê Ngọc Huy, Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Thuận trực tiếp phẫu thuật

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình “Ánh sáng yêu thương”, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe các đối tượng yếu thế, nhất là người cao tuổi.

Người dân từ 50 tuổi trở lên tham gia chương trình được miễn phí khám mắt tổng quát, đo thị lực và tư vấn điều trị các bệnh thường gặp như đục thủy tinh thể, mộng thịt cùng một số bệnh lý về mắt khác.

Những trường hợp được chỉ định phẫu thuật cườm khô (đục thủy tinh thể) được hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật và thuốc, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân.

Bệnh nhân đa phần lớn tuổi và có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình mổ mắt miễn phí mang ý nghĩa thiết thực, giúp người nghèo có cơ hội tìm lại ánh sáng, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm sự phụ thuộc vào người thân.

Bà Võ Thị Sáu, đại diện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng, cho biết “Chương trình Ánh sáng yêu thương” được triển khai nhằm góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe đôi mắt cho người có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình ưu tiên người neo đơn, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật và những trường hợp khó tiếp cận dịch vụ điều trị chuyên khoa mắt.

Chương trình được triển khai 2 đợt, từ ngày 15 - 31/7 và từ ngày 1/8 - 30/9. Đến nay, hơn 200 lượt người đã được khám sàng lọc, trong đó hơn 100 trường hợp được phẫu thuật mắt miễn phí.

Các bệnh nhân được khám sàng lọc trước khi phẫu thuật

Ngoài mổ mắt miễn phí, Hội còn vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây nhà, trao xe lăn, xe lắc, học bổng cho trẻ mồ côi và hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và chung tay thực hiện an sinh xã hội.