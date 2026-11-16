Hơn 100.000 người muốn Jensen Huang trở lại Nvidia

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Tương lai lãnh đạo Nvidia đang trở nên khó đoán sau khi Jensen Huang bất ngờ từ chức giữa bê bối đời tư. Trong lúc một nhóm đồng minh tại Thung lũng Silicon tìm cách đưa ông trở lại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lại công khai thúc giục công ty lựa chọn CEO từ bên ngoài.

Jensen Huang cân nhắc trở lại ghế CEO Nvidia

Jensen Huang đang cân nhắc khả năng trở lại vị trí CEO Nvidia và đã thảo luận với những người thân cận về phương án này. Một đồng minh của ông Huang tiết lộ với Financial Times (FT) rằng họ đang tập hợp một nhóm lãnh đạo tại Thung lũng Silicon để vận động cho sự trở lại của cựu CEO Nvidia. Nhóm này cũng dự định tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

“Những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghệ, ngoại trừ các phòng thí nghiệm AI tiên phong, đều yêu mến Jensen”, người này cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông Huang ủng hộ nỗ lực trên.

Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi FT cho biết hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận Rene Haas, CEO hãng sản xuất chip Anh Arm Holdings, để thảo luận về khả năng kế nhiệm Jensen Huang.

Nvidia chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới công nghệ, trong đó có Elon Musk đã lên tiếng ủng hộ Jensen Huang quay trở lại vị trí CEO Nvidia. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch kêu gọi đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia thu hút hơn 100.000 chữ ký, với sự tham gia của Elon Musk, nhiều nhân viên và cổ đông.

"Một bản kiến nghị đang được tiến hành khôi phục chức vụ cho Jensen, và tôi cũng sẽ ký vào đó", Elon Musk viết trên tài khoản X có hơn 240 triệu người theo dõi của mình ngày 14/11, theo CNBC.

Jensen Huang từ chức hôm 12/11 sau khi những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông bị tiết lộ. Một trong những mối quan hệ này liên quan đến nữ doanh nhân Alice Huang. Vụ việc làm dấy lên những câu hỏi về khả năng các dòng chip AI tiên tiến của Nvidia được đưa sang thị trường nước ngoài.

Bê bối đã đẩy nhà sản xuất chip vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, đồng thời gây chấn động ngành công nghiệp AI mà chính ông Huang từng góp phần thúc đẩy.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Nvidia cần tìm CEO bên ngoài công ty

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 15/11 cho rằng Nvidia nên tìm kiếm CEO mới từ bên ngoài công ty, sau khi Jensen Huang bất ngờ từ chức tuần trước giữa bê bối đời tư.

“Tôi cho rằng trong quá trình tìm kiếm lãnh đạo mới, hội đồng quản trị cần hướng ra bên ngoài công ty. Với những gì đã diễn ra bên trong Nvidia, doanh nghiệp cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ”, ông Bessent nói trong chương trình của Fox News.

Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cũng yêu cầu hội đồng quản trị Nvidia và các cố vấn pháp lý bên ngoài giải trình trong vòng 10 ngày tới về việc công ty tuân thủ các quy định hạn chế xuất khẩu đến đâu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters.

Những lời giải thích gây tranh cãi

Theo hai nguồn tin am hiểu sự việc và các tin nhắn nội bộ Reuters tiếp cận, cựu CEO Nvidia Jensen Huang từng cung cấp thông tin sai lệch cho một số lãnh đạo cấp cao, trong đó có Giám đốc pháp lý Tim Teter và Giám đốc marketing Alison Wagonfeld, về mối quan hệ giữa ông với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

Theo đó, vào mùa thu năm 2025 và tháng 10/2026, khi báo chí đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông Huang với Alice Huang và Megaspeed, ông đều khẳng định những tương tác này là phù hợp.

Trong hai tin nhắn riêng biệt, ông Huang nói với các lãnh đạo Nvidia, bao gồm Tim Teter và Alison Wagonfeld, rằng việc tiếp xúc với Alice Huang chỉ xuất phát từ hoạt động kinh doanh thông thường với khách hàng. Ông cũng khẳng định các giao dịch với Megaspeed không có gì bất thường.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.

Các nguồn tin cho biết ông Huang từng cân nhắc khởi kiện New York Times sau khi tờ báo đăng bài viết hồi tháng 10/2025, đề cập đến những lần ông xuất hiện công khai cùng Alice Huang. Bài viết khi đó cũng khiến ông chủ động giải thích với một số lãnh đạo Nvidia về mối quan hệ này, nhưng không thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân.

Cuối cùng, cả ông Huang lẫn Nvidia đều không khởi kiện. Người phát ngôn New York Times xác nhận tòa soạn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu pháp lý nào liên quan đến vụ việc.

Hiện chưa rõ mối quan hệ giữa hai người bắt đầu trở nên thân mật từ khi nào. Những bức ảnh được Reuters xác minh cho thấy họ từng xuất hiện cùng nhau tại Mỹ, Trung Quốc và một số địa điểm khác từ tháng 12/2023.

Trước sức ép từ các thông tin trên, hôm 10/11, các thành viên độc lập trong hội đồng quản trị Nvidia thông báo thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tiến hành điều tra độc lập.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg công bố hôm 29/10, Jensen Huang cho biết chính phủ Mỹ chưa thông báo cho ông về những nghi vấn liên quan đến Alice Huang.

Bê bối cũng gây sức ép đáng kể lên Nvidia. Cổ phiếu công ty đã mất hơn 30% giá trị so với mức đỉnh ngày 6/10, kéo vốn hóa thị trường sụt giảm hơn 1.800 tỷ USD.