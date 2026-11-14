Hơn 10% vốn LPBank 'đổi chủ' chỉ sau nửa tháng

Cổ phiếu ngân hàng LPBank liên tục xuất hiện những giao dịch thỏa thuận với khối lượng lớn. Ảnh: LPB.

Trong 9 phiên giao dịch từ ngày 3/11 đến 13/11, cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) ghi nhận tổng cộng 306,25 triệu đơn vị được giao dịch theo phương thức thỏa thuận, với giá trị lên tới 10.285 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu này tương đương khoảng 10,25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng. Giá giao dịch bình quân đạt khoảng 33.584 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 12/11 ghi nhận khối lượng thỏa thuận lớn nhất trong giai đoạn này, với gần 88,6 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị gần 2.993 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cần lưu ý tỷ lệ 10,25% nói trên được tính trên tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận cộng dồn trong 9 phiên, không đồng nghĩa với việc từng ấy cổ phần đã chuyển sang các chủ sở hữu mới. Một cổ phiếu có thể được giao dịch nhiều lần trong cùng giai đoạn thống kê. Hiện danh tính các bên tham gia loạt giao dịch này chưa được xác nhận.

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được LPBank cập nhật ngày 27/7, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đang sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,894% vốn điều lệ ngân hàng.

Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup và là vợ ông Vượng, nắm giữ 148,31 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,965% vốn điều lệ.

Như vậy, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp nắm giữ hơn 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương khoảng 9,86% vốn điều lệ LPBank.

Như vậy, hai vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng trực tiếp sở hữu tổng cộng hơn 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng khoảng 9,86% vốn điều lệ LPBank.

Theo thông tin được công bố trước đó, đây là các khoản đầu tư tài chính cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương. Hai cá nhân này không tham gia điều hành hay quản trị hoạt động của ngân hàng.

Sự hiện diện của vợ chồng Chủ tịch Vingroup trong danh sách cổ đông LPBank thu hút sự chú ý của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh cổ phiếu ngân hàng liên tục xuất hiện những giao dịch thỏa thuận với khối lượng lớn.

Việc công khai danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. Theo đó, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm công bố thông tin về cổ đông sở hữu từ ngưỡng này và người có liên quan theo quy định.

Trong bối cảnh đó, các giao dịch thỏa thuận với quy mô hàng trăm triệu cổ phiếu tại LPBank tiếp tục đặt ra sự quan tâm về diễn biến giao dịch cũng như những thay đổi trong cơ cấu sở hữu của ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm 2026, LPBank báo đạt lợi nhuận đạt 10.421 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 70% kế hoạch năm. Tại ngày 30/9, LPBank ghi nhận tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và tăng 30% so với đầu năm thì dư nợ cho vay khách hàng tính đến hết quý III của ngân hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm.