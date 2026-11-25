Các đại biểu tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng của Vinachem. (Ảnh: BẢO HIỀN).

Sự kiện tổ chức đồng thời với CAC VIETNAM 2026 và các chuyên đề Chemtech, Vina Coatings, Adhesive & Tape. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng triển lãm, trong bối cảnh tập đoàn triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Cục trưởng Hóa chất (Bộ Công thương) Phùng Mạnh Ngọc khẳng định: Công nghiệp hóa chất là một trong những ngành kinh tế kỹ thuật nền tảng, then chốt, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sự hiện diện đông đảo của doanh nghiệp trong và ngoài nước tại triển lãm cho thấy sức hút của thị trường Việt Nam và xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng của ngành; các hoạt động kết nối, giới thiệu sản phẩm, công nghệ giúp doanh nghiệp tiếp cận đối tác, mở rộng hợp tác và tìm hướng phát triển kinh doanh mới.

Cục trưởng Hóa chất Phùng Mạnh Ngọc phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: BẢO HIỀN).

Theo Cục trưởng Phùng Mạnh Ngọc, Cục Hóa chất xác định vai trò kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, đang hoàn thiện khung pháp lý về hóa chất cùng các cơ chế, chính sách để ngành phát triển an toàn, bền vững. Định hướng thu hút đầu tư ưu tiên hình thành các khu công nghiệp hóa chất tập trung, trung tâm logistics về hóa chất, ứng dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường. Ông Phùng Mạnh Ngọc kỳ vọng doanh nghiệp hóa chất Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Phó Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Văn Luyện, với 57 năm xây dựng và phát triển, gần 20.000 cán bộ, kỹ sư, người lao động và 33 đơn vị thành viên, Vinachem đang giữ vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất cơ bản, cao su, chất tẩy rửa và pin-ắc quy, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; sản phẩm của tập đoàn đã xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phó Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Văn Luyện phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: BẢO HIỀN)

Thực hiện tinh thần của Nghị quyết số 79-NQ/TW, Vinachem xác định nhiệm vụ không chỉ là sản xuất kinh doanh hiệu quả mà còn phải dẫn dắt, kết nối và lan tỏa giá trị trong toàn ngành. Giai đoạn 2026-2030, Tập đoàn tập trung hiện đại hóa công nghệ, nhân rộng mô hình “nhà máy thông minh”, “doanh nghiệp số”, phát triển các sản phẩm hóa chất phục vụ công nghiệp bán dẫn, điện tử và năng lượng xanh; đồng thời đầu tư nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới xây dựng Vinachem phát triển bền vững, tiên phong trong chuyển đổi xanh và chuyển đổi số của ngành hóa chất.

Điểm khác biệt của Vinachem tại kỳ triển lãm năm nay là không gian trưng bày được thiết kế như một điểm giao dịch: tiếp nhận nhu cầu, tư vấn sản phẩm và kết nối trực tiếp với đối tác, nhà phân phối, đại lý trong và ngoài nước. Tại đây, tập đoàn và các đơn vị thành viên giới thiệu, hướng dẫn sử dụng hai nền tảng số “Vinachem Nông nghiệp” và sàn thương mại điện tử “Vinachem Mart”, giúp đơn vị thành viên tiếp cận thị trường và khách hàng nhanh hơn, minh bạch hơn. Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tin tưởng VINACHEM EXPO 2026 tiếp tục là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Dương Đức Huy nhận định, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và các sản phẩm trồng trọt giảm phát thải đang mở ra hướng đi mới; Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển sản phẩm theo hướng sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn và phát thải carbon thấp. Cục cam kết đồng hành, lắng nghe doanh nghiệp và chia sẻ các quy định quản lý với doanh nghiệp.

Ngay sau nghi thức khai mạc, các đại biểu tham quan khu gian hàng của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các doanh nghiệp tham gia triển lãm. Khép lại lễ khai mạc, VINACHEM EXPO 2026 mở ra ba ngày giao thương, hội thảo và kết nối cung-cầu sôi động. Với Vinachem, sự hiện diện tại triển lãm không chỉ khẳng định hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp nhà nước đầu ngành, mà còn là bước triển khai cụ thể Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đưa nền tảng số vào thị trường, đưa doanh nghiệp Việt Nam đến gần hơn với đối tác quốc tế, góp phần xây dựng ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam phát triển xanh, hiện đại và bền vững.

Triển lãm diễn ra từ ngày 25 đến 27/11/2026