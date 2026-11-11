Hơn 10 nghìn chỉ tiêu tuyển dụng tại Ngày hội việc làm phường Tây Hiếu

Sở Nội vụ Nghệ An xác định kết nối cung - cầu lao động là nhiệm vụ quan trọng, trong đó chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động dân tộc thiểu số, miền núi.

Chương trình kết hợp tuyển dụng trực tiếp với tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và thông tin về việc làm ở nước ngoài, mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường lao động, trong đó có người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngày hội được triển khai theo kế hoạch của Sở Nội vụ tỉnh, nhằm kết nối doanh nghiệp với người lao động, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao thu nhập.

Lao động người dân tộc thiểu số tìm hiểu các mẫu ván gỗ và được doanh nghiệp tư vấn cơ hội việc làm trong lĩnh vực chế biến gỗ, sản xuất vật liệu nội thất tại Ngày hội việc làm phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An.

Tại chương trình, người lao động được giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc, chế độ tiền lương, phúc lợi của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; đồng thời có thể tham gia phỏng vấn trực tiếp và đăng ký dự tuyển. Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, ngày hội còn tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu chương trình đào tạo nghề và tiếp nhận hồ sơ đăng ký học nghề cho học sinh, sinh viên, thanh niên và người lao động. Người tham gia cũng được cung cấp thông tin về chương trình EPS đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc và chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu cơ hội việc làm cho thanh niên tại Ngày hội việc làm phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An.

Đối với lao động dân tộc thiểu số và miền núi, việc tiếp cận thông tin học nghề, tuyển dụng và chính sách việc làm có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân có thêm cơ sở lựa chọn nghề phù hợp với năng lực, điều kiện bản thân và nhu cầu thị trường lao động. Hoạt động tư vấn học nghề gắn với giới thiệu việc làm cũng phù hợp với định hướng của Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025. Thông qua ngày hội, người lao động có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao kỹ năng nghề, góp phần ổn định đời sống và phát triển sinh kế bền vững.