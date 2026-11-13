Hơn 10 năm loay hoay của MU

Carrick là cái tên tiếp theo bị MU sa thải. Ảnh: Reuters.

Manchester United quyết định sa thải HLV Michael Carrick sau chuỗi thành tích thất vọng. Tuy nhiên, theo Michael Owen, quyết định này khó tạo ra bước ngoặt nếu những vấn đề từ thượng tầng đến đội hình không được giải quyết.

Carrick chỉ tại vị 173 ngày sau khi ký hợp đồng hai năm hồi tháng 5. Nhà cầm quân người Anh từng tạo dấu ấn trong vai trò tạm quyền mùa 2025/26. Ông giúp MU thắng 12 trong 17 trận, cán đích ở vị trí thứ ba Premier League và giành vé dự Champions League.

Nhưng mùa giải năm nay nhanh chóng trở thành thảm họa. MU chỉ thắng một trong 10 vòng đầu tiên, giành 8 điểm và rơi xuống vị trí thứ 18. Trận hòa 4-4 trước Aston Villa hôm 8/11, dù hai lần gỡ cách biệt hai bàn, không đủ giúp Carrick giữ ghế.

Owen không bất ngờ trước quyết định của ban lãnh đạo MU. Cựu tiền đạo tuyển Anh cho rằng HLV trưởng thường trở thành người phải chịu trách nhiệm thay cho những vấn đề lớn hơn tại CLB.

"Họ sa thải HLV bởi một thành viên trong ban lãnh đạo sẽ không tự sa thải chính mình. Bạn cũng không thể sa thải các cầu thủ, người duy nhất có thể bị sa thải là HLV trưởng. Vì thế, ông ấy thường phải gánh chịu mọi hậu quả", Owen chia sẻ với Press Box PR.

Không một HLV nào trụ lại quá 3 năm kể từ sau thời Sir Alex Ferguson. Ảnh: Reuters.

Cựu tiền đạo này nhấn mạnh MU cần nhiều thay đổi hơn. Trong hơn 10 năm qua, đội chủ sân Old Trafford đã thử nghiệm đủ kiểu HLV. Từ những nhà cầm quân giàu thành tích như Jose Mourinho, Louis van Gaal đến các cựu cầu thủ như Ole Gunnar Solskjaer và những lựa chọn mới như Ruben Amorim, tất cả đều không thể đưa CLB trở lại đỉnh cao.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, MU chưa một lần vô địch Premier League hay Champions League. Hai danh hiệu League Cup 2023 và FA Cup 2024 cùng Europa League 2017 không đủ che lấp sự sa sút kéo dài.

Không HLV chính thức nào trụ lại Old Trafford quá ba năm, Carrick trở thành HLV chính thức thứ bảy bị sa thải trong giai đoạn này. Trong khi đó, tham vọng vô địch vào năm 2028 nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập CLB ngày càng xa vời.

MU hiện tiến rất gần đến Mauricio Pochettino như phương án thay thế. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó: liệu một HLV mới có thể thay đổi điều gì khi những vấn đề cũ chưa được giải quyết? Ngày 22/11, MU sẽ trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia bằng chuyến làm khách trên sân Liverpool.

Manchester United có đủ kiên nhẫn để chờ người như Ferguson? Sir Alex Ferguson từng được trao thời gian để thay đổi Manchester United, và Carrick có thể nhận được đặc quyền ấy trong bối cảnh hiện tại?