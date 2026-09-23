Hơn 10 năm đứng lớp, 8 giáo viên vẫn mỏi mòn chờ một kỳ xét tuyển

Giáo viên hợp đồng tại huyện Krông Năng cũ trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ. (Ảnh: TH)

Thanh xuân gửi lại nơi bục giảng

Hơn 10 năm qua, mỗi sáng thầy Trần Hoàng Cảm (SN 1989) vẫn đến trường, mở phòng máy và bắt đầu tiết Tin học như bao đồng nghiệp khác.

Trước đó, sau khi tốt nghiệp năm 2012, thầy Cảm dạy hợp đồng theo tiết tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Krông Năng cũ (nay là Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn – xã Krông Năng). Từ tháng 2/2015 đến nay, thầy liên tục giảng dạy tại đây, tham gia đóng bảo hiểm xã hội và chờ ngày được xem xét tuyển dụng.

Thời gian ấy đủ dài để một thế hệ học sinh rời trường tiểu học, trưởng thành và bước vào đời. Nhưng với thầy Cảm, câu hỏi về vị trí việc làm của chính mình vẫn chưa có lời giải cuối cùng.

Một cô giáo tiểu học (trong diện được xét đặc cách) cùng chồng đi buôn bán gà để nuôi con và giữ nghề. (Ảnh: NY)

Cùng hoàn cảnh với thầy Cảm còn có 7 giáo viên Tin học, Tiếng Anh từng công tác tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Krông Năng cũ. Người bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2013, người từ năm 2014 hoặc đầu năm 2015. Đến nay, họ vẫn ký hợp đồng theo từng năm học.

Trong tâm thư gửi cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, các giáo viên đều có từ 10 đến 14 năm trực tiếp đứng lớp. Họ vẫn soạn bài, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh và thực hiện những nhiệm vụ được nhà trường phân công.

Điều khác biệt nằm ở chỗ, sau từng ấy năm, họ vẫn là giáo viên hợp đồng.

“Sau hơn 10 năm trồng người, chúng tôi chỉ mong sớm có hướng giải quyết để yên tâm công tác, ổn định cuộc sống”, tập thể giáo viên viết.

Nỗi lo phía sau cánh cổng trường

Theo trình bày của các giáo viên, từ ngày 1/1/2025, một số khoản phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khu vực không còn được chi trả. Thu nhập hiện tại của họ khoảng 4,9 triệu đồng mỗi tháng.

Đó là khoản tiền để lo chi phí sinh hoạt của một gia đình, trong khi công việc đứng lớp và trách nhiệm với học sinh không hề giảm đi.

Điều khiến họ day dứt không chỉ là thu nhập thấp, mà còn là cảm giác tương lai nghề nghiệp vẫn chưa được xác định sau hơn một thập kỷ cống hiến.

Đáng chú ý, họ từng hoàn thiện hồ sơ để được xem xét tuyển dụng theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, quá trình xem xét gặp vướng mắc liên quan đến trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học.

Sau đó, các giáo viên tiếp tục học tập, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo. Nhiều văn bản hướng dẫn, rà soát việc tuyển dụng đặc cách giáo viên cũng lần lượt được ban hành, nhưng trường hợp của họ đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Trước thời điểm kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, các giáo viên từng đề nghị UBND huyện Krông Năng xem xét hồ sơ. Theo nội dung tâm thư, do kế hoạch được triển khai muộn, việc xét tuyển chưa thể hoàn thành và hồ sơ dự kiến được bàn giao cho các đơn vị liên quan tiếp tục xử lý sau sắp xếp.

Trụ sở UBND huyện Krông Năng cũ.

Mong câu trả lời sau hơn một thập kỷ chờ đợi

Suốt những năm hợp đồng, 8 giáo viên vẫn hiện diện trong từng tiết học Tin học, Tiếng Anh tại các trường vùng nông thôn của Krông Năng cũ.

Có người bước vào nghề khi mới ngoài 20 tuổi. Đến nay, họ đã đi qua phần lớn quãng đời thanh xuân nhưng vẫn chưa biết hành trình đứng lớp của mình sẽ được xác định ra sao.

Mong mỏi của các giáo viên không chỉ là được tuyển dụng. Trước hết, họ cần cơ quan có thẩm quyền rà soát hồ sơ minh bạch, đối chiếu đầy đủ với điều kiện, tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

Nếu đủ điều kiện, họ mong sớm được xem xét, giải quyết. Nếu chưa đáp ứng, cơ quan chức năng cũng cần thông tin cụ thể về nguyên nhân và hướng xử lý để giáo viên không phải tiếp tục chờ đợi trong vô định.

Bởi phía sau mỗi bản hợp đồng được ký lại theo năm học là cuộc sống của một nhà giáo, một gia đình và cả niềm tin đã được gửi vào bục giảng suốt hơn một thập kỷ.

Liên quan đến nội dung này, sáng 23/9, ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk cho biết, Sở GD&ĐT là đơn vị chủ trì tuyển dụng giáo viên. "Sở Nội vụ sẽ phối hợp Sở GD&ĐT và các địa phương rà soát lại cụ thể từng trường hợp" ông Tuấn nói. Cùng ngày, đại diện Sở GD&ĐT cũng thông tin, đơn vị đã gửi văn bản hướng dẫn các địa phương rà soát, đề xuất tuyển dụng giáo viên. "Nếu địa phương còn biên chế thì đề xuất để Sở lập kế hoạch tuyển dụng đặc cách theo quy định đối với nhóm giáo viên này", vị đại diện cho hay. Cũng theo lời vị đại diện, Sở GD&ĐT sẽ trao đổi với lãnh đạo các xã có giáo viên trong diện đặc cách để nắm thêm thông tin.

Trước đó, Báo GD&TĐ phản ánh nhiều giáo viên hợp đồng tại huyện Krông Năng cũ có hơn 10 năm đứng lớp nhưng chưa được tuyển dụng. Từ đầu năm 2025, họ bị cắt phụ cấp, thu nhập còn chưa đến 5 triệu đồng/tháng. UBND huyện từng cam kết rà soát, bàn giao hồ sơ để tiếp tục giải quyết sau ngày 1/7/2025.