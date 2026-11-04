Hơn 10.800 cơ hội việc làm tại Hà Tĩnh trong tháng 11

Cán bộ tuyển dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC (thuộc Tập đoàn Vingroup) phỏng vấn ứng viên.

Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 141 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với tổng nhu cầu 10.850 lao động trong tháng 11/2026. Trong đó, lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao với 9.655 người, tương đương 88,98%; trình độ trung cấp, cao đẳng 961 người và trình độ đại học 234 người.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng với 6.372 lao động, chiếm khoảng 58,7% tổng nhu cầu. Một số địa bàn khác cũng có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Phường Nam Hồng Lĩnh 806 lao động, xã Đức Thọ 581, xã Tiên Điền 503, khu vực Hoành Sơn 427.

Nhà máy Sản xuất ô tô điện Vinfast Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng 2.600 lao động.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn gồm: Công ty CP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai (Nhà máy Sản xuất ô tô điện Vinfast Hà Tĩnh) với 2.600 lao động; Công ty CP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons với 2.300 lao động; Công ty CP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha với 600 lao động.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh và Nhà máy May Pro Sports Nghi Xuân (Công ty CP May thể thao Nghi Xuân) mỗi đơn vị có nhu cầu tuyển dụng 500 lao động.

Về ngành nghề, nhu cầu nhân lực tập trung vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí, xây dựng, vận hành máy móc, may mặc và dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển công nhân sản xuất, thợ xây dựng, thợ hàn, thợ cơ khí, lái xe, vận hành máy công trình và nhân viên kỹ thuật.

Mức thu nhập được các doanh nghiệp công bố khá đa dạng, tùy theo vị trí và trình độ chuyên môn. Công nhân may có mức lương khoảng 6,5-14 triệu đồng/tháng; công nhân sản xuất 7-16 triệu đồng/tháng; công nhân điện tử 10-15 triệu đồng/tháng; thợ cơ khí 10-20 triệu đồng/tháng. Một số vị trí trong lĩnh vực xây dựng có mức thu nhập từ 14-41 triệu đồng/tháng.

Với nhu cầu tuyển dụng lớn, đặc biệt ở nhóm lao động phổ thông, thị trường Hà Tĩnh đang mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người người dân địa phương, trong đó có lao động nông thôn, lao động chưa qua đào tạo chuyên sâu và người có nhu cầu chuyển đổi việc làm.

Người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm vui lòng điền thông tin qua mã QR dưới đây.

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