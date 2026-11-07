Hơn 10.800 bài dự thi Đại sứ Văn hóa đọc tại Đà Nẵng

Xe thư viện lưu động phục vụ học sinh Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Năm nay, cuộc thi thu hút 10.804 bài dự thi của học sinh. Đây là kết quả trong bối cảnh địa bàn rộng, điều kiện tiếp cận sách và phong trào đọc giữa các khu vực còn có sự khác biệt.

Sau các vòng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức lựa chọn 30 thí sinh xuất sắc tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp tại Thư viện Đà Nẵng vào ngày 8-8. Kết quả, có 3 thí sinh đạt danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng và 27 thí sinh đạt giải Văn hóa đọc.

30 thí sinh xuất sắc tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, Ban tổ chức trao giải cho 6 trường có thành tích nổi bật, gồm 3 trường có số lượng học sinh tham gia đông và 3 trường có chất lượng bài dự thi tốt.

Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng đã đề xuất Bộ VH-TT-DL biểu dương 3 thí sinh đạt danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng.

Theo bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, nhiều bài dự thi năm nay thể hiện tư duy độc lập, khả năng cảm thụ và sự sáng tạo của học sinh. Không chỉ chia sẻ những cuốn sách yêu thích, các em còn đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực như phát triển sách nói hỗ trợ người khiếm thị, xây dựng câu lạc bộ đọc sách, tổ chức hoạt động giới thiệu sách và lan tỏa văn hóa đọc trên nền tảng số.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng trao giải thưởng cho 3 trường có nhiều thí sinh đoạt giải nhất. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thời gian tới, ngành văn hóa phối hợp ngành giáo dục và các địa phương đổi mới phương thức phát triển văn hóa đọc, kết hợp hình thức đọc truyền thống với sách điện tử, sách nói và ứng dụng công nghệ số; đồng thời lựa chọn, hỗ trợ triển khai những sáng kiến có giá trị từ học sinh, tăng cường kết nối giữa các đại sứ văn hóa đọc với thư viện và cộng đồng.

Đây là năm thứ 8 Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức tại Đà Nẵng theo Đề án “Khuyến khích văn hóa đọc hướng đến đối tượng chính là học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng”, ban hành kèm Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 5-1-2018 của UBND TP Đà Nẵng.