Trao hỗ trợ, học bổng dành tặng các em nhỏ vượt khó học tốt. Ảnh: Mai Hoa

Sự kiện không chỉ tổng kết những con số ấn tượng trong công tác an sinh xã hội của Thủ đô, mà còn là nhịp cầu nhân ái, trực tiếp trao nguồn lực cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em, Cục Bảo trợ xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Y tế Hà Nội cùng đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, các nhà tài trợ, doanh nghiệp hảo tâm và đặc biệt là 300 em nhỏ tiêu biểu vượt khó đến từ 12 xã, phường và 3 cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố (Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Hà Nội, Làng trẻ em Birla Hà Nội và Làng trẻ em SOS Hà Nội).

Được duy trì tổ chức thường niên từ năm 2008 đến nay, chương trình giao lưu giữa nhà tài trợ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn đã trở thành hoạt động mang tính biểu tượng của công tác bảo trợ trẻ em Thủ đô, thu hút sự tham gia của gần 3.000 lượt trẻ em qua các năm. Không dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất như xe đạp, học bổng hay kinh phí sinh hoạt, chương trình còn chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng sống cần thiết cho các em.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Đinh Hồng Phong phát biểu. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu khai mạc và tổng kết tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Đinh Hồng Phong nhấn mạnh, chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ yếu thế, luôn là trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu nặng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng sự chung tay bền bỉ của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Hà Nội trong năm 2026 tiếp tục ghi nhận những kết quả nổi bật.

Tính đến ngày 15-11-2026, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội vận động được trên 10,5 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật quy đổi), vượt 10% kế hoạch năm đề ra. Từ nguồn lực quý báu này, hàng chục nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên toàn thành phố đã được hỗ trợ kịp thời thông qua các chương trình xuyên suốt năm như: Trao quà Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi 1-6, Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, khai giảng năm học mới và tuyên dương trẻ em vượt khó học tốt.

Trao chứng nhận “Tấm lòng vàng”, v inh danh, tri ân các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tiêu biểu trong công tác bảo trợ trẻ em. Ảnh: Mai Hoa

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ và quà tặng với tổng trị giá 619,5 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa tới 300 em nhỏ tham dự.

Quỹ Thiện tâm cam kết ủng hộ 6 tỷ đồng hỗ trợ thường xuyên và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2027. Ảnh: Mai Hoa

Trong đó, Quỹ Thiện Tâm trao kinh phí hỗ trợ thường xuyên đợt 1 năm 2026 trị giá 253,5 triệu đồng dành cho 84 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn thuộc các địa bàn Chương Mỹ, Hòa Phú, Quảng Bị, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Xá, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Vân Đình, Phú Nghĩa. 216 em nhỏ còn lại được nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt mức 1 triệu đồng/em (tổng trị giá 216 triệu đồng). Ngoài ra, toàn bộ 300 em nhỏ tham dự chương trình đều được trao tặng mỗi em một phần quà trị giá 500 nghìn đồng.

Tri ân những “tấm lòng vàng” và mở rộng hành trình kết nối năm 2027 Tại hội nghị, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã trang trọng trao chứng nhận “Tấm lòng vàng” và tặng hoa tri ân các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tiêu biểu trong năm qua như: Quỹ Thiện Tâm (đơn vị duy trì mức hỗ trợ khoảng 5 tỷ đồng/năm cho hơn 500 trẻ em thông qua các gói đỡ đầu dài hạn, hỗ trợ đột xuất và học bổng), Công ty cổ phần Ao Vua, Quỹ Từ thiện Bác ái YNG, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Công ty TNHH Sinh thái và tâm linh Thác Tiên, Công ty cổ phần Tập đoàn Juno Việt Nam, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội, Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Thiên Lộc… Cũng tại sự kiện, Ban Tổ chức đã chính thức phát động và tiếp nhận đăng ký ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội năm 2027 từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Ngay tại chương trình, một số nhà tài trợ đã cam kết ủng hộ với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng cho hoạt động bảo trợ trẻ em Hà Nội năm 2027, trong đó riêng Quỹ Thiện tâm cam kết ủng hộ 6 tỷ đồng hỗ trợ thường xuyên và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2027.