Hơn 10.400 cơ hội việc làm tại VKU Job Fair 2026

Sinh viên trực tiếp tham gia phỏng vấn tìm việc làm tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu ý kiến tại chương trình, ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, Ngày hội việc làm là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình hành động thúc đẩy giải quyết việc làm của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, mang sứ mệnh mở rộng cơ hội nghề nghiệp thực chất và khẳng định cam kết của VKU trong việc gắn kết chặt chẽ công tác đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động toàn cầu. Đây cũng là cầu nối trực tiếp giúp người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp và nâng cao nhận thức về thị trường lao động trong bối cảnh phát triển mới.

Tiến sĩ Trần Thế Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, Ngày hội việc làm là minh chứng sinh động cho vai trò cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và thị trường lao động. Sự kiện không chỉ hỗ trợ sinh viên tiếp cận nhà tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp và hoàn thiện kỹ năng đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới, mà còn mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Việc phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức sự kiện thể hiện trách nhiệm xã hội của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh và thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững.

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày hội việc làm thu hút hơn 10.000 lượt người tham dự và có 182 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng. Không gian ngày hội được quy hoạch quy mô, chuyên nghiệp với 75 gian hàng tuyển dụng trực tiếp tại chỗ kết hợp 114 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng trực tuyến, mang đến thị trường lao động hơn 10.440 chỉ tiêu việc làm và thực tập.

Trong đó, có 5.291 chỉ tiêu thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại sự kiện và 5.158 chỉ tiêu tiếp nhận qua kênh kết nối gián tiếp, mở ra cơ hội bình đẳng và đa dạng cho người học ở nhiều cấp bậc trình độ khác nhau, từ đại học, cao đẳng cho đến lực lượng kỹ thuật viên tay nghề cao.

Đà Nẵng khai mạc Ngày hội việc làm sinh viên và VKU Job Fair 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại chương trình, nhà trường chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với 7 đơn vị đối tác chiến lược, qua đó tiếp tục mở rộng mạng lưới doanh nghiệp đồng hành, chuẩn bị nền tảng vững chắc để người học tự tin hội nhập vào thị trường việc làm.