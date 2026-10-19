Hơn 10.200 tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Ngày 19/10/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026, đồng thời phát động cuộc thi năm 2027.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và các tác giả đạt giải.

Số lượng tác phẩm tăng hơn 16 lần

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi năm 2026 được phát động từ ngày 19/3, thu hút 10.220 tác phẩm, so với gần 600 tác phẩm năm 2025. Tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc tham gia đạt 87,5%.

Trong đó, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vận động hội viên đóng góp 5.000 tác phẩm; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có gần 3.000 bài dự thi.

Một số tổ chức đảng đạt tỷ lệ 100% đảng viên tham gia, gồm Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chi bộ Hội Người mù Việt Nam và Chi bộ Hội Cựu Thanh niên xung phong.

Cuộc thi còn thu hút các tác giả là kiều bào và học giả quốc tế, trong đó có Giáo sư Vladimir N. Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg (Liên bang Nga); ông Pedro de Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị và Hợp tác Brazil - Việt Nam; bà Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam và Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội Tinh hoa Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá nhiều tác phẩm đã bám sát các vấn đề thời sự, gắn lý luận với thực tiễn đời sống.

Đồng chí Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi lễ

Theo đồng chí Nguyễn Phi Long, các chủ đề về công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, doanh nghiệp, kiều bào và đối ngoại nhân dân đã mang đến nguồn chất liệu phong phú cho cuộc thi.

Đồng chí nhấn mạnh: “Chính luận chỉ có sức sống khi có lập luận vững chắc, chứng cứ xác thực và trả lời được những điều Nhân dân quan tâm”.

Hai giải A đề cập những vấn đề thiết thực

Công tác thẩm định tác phẩm được thực hiện qua phần mềm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với yêu cầu tỷ lệ trùng lặp không quá 20% đối với loại hình tạp chí và 25% đối với loại hình báo.

Hội đồng Giám khảo do đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, làm Trưởng ban đã tổ chức chấm thi qua hai vòng độc lập.

Trong tổng số tác phẩm dự thi, 462 tác phẩm vào vòng sơ khảo cấp Đảng bộ, 100 tác phẩm được lựa chọn gửi dự thi cấp Trung ương và 3 tác phẩm đạt giải cấp Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định trao 47 giải cá nhân, gồm 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 22 giải Khuyến khích; đồng thời tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc.

Hai giải A thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Thị Hà và các cộng sự, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với tác phẩm “Xây dựng chính sách từ những điều làm dân hạnh phúc: Dấu ấn trong kỷ nguyên vươn mình”; và tác giả Phan Văn Lâm, Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, với tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số: Từ kiểm soát thông tin đến nâng cao năng lực thích ứng hệ thống”.

Đồng chí Nguyễn Phi Long đánh giá hai tác phẩm lựa chọn những vấn đề thiết thực, gợi mở các hướng nghiên cứu cần tiếp tục phát triển.

Đồng chí cũng ghi nhận sự đóng góp của các tác giả khiếm thị, kiều bào và bạn bè quốc tế, thể hiện tính đa dạng trong thành phần tham gia cuộc thi.

Năm 2027 phấn đấu 100% tổ chức đảng có tác phẩm dự thi

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Phi Long thẳng thắn nhìn nhận tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc tham gia mới đạt 87,5%, chưa hoàn thành mục tiêu 100%.

Theo đồng chí, việc mở rộng số lượng tác phẩm phải đi đôi với nâng cao chất lượng lập luận, tính xác thực của chứng cứ và khả năng giải đáp những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Đáng chú ý, đồng chí yêu cầu khi phản bác thông tin sai trái phải làm rõ luận điểm, đưa ra chứng cứ và cách hiểu đúng; đồng thời “phân biệt quan điểm xuyên tạc, thù địch với ý kiến góp ý có thiện chí và những băn khoăn cần được giải thích, đối thoại”.

Đây là một trong những định hướng quan trọng đối với các cơ quan báo chí, tổ chức đoàn thể và đội ngũ tác giả khi tham gia cuộc thi, nhất là trong môi trường thông tin số.

Đ/c Phạm Quốc Trị, Chi bộ Viện Khoa học Kinh tế hợp tác, Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam đạt giải khuyến khích Cuộc thi chính luận lần thứ 2, năm 2026 của Đảng bộ MTTQ,CDTTW

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo tác phẩm phải tuân thủ thể lệ, bảo đảm kiểm chứng thông tin, quyền tác giả và trách nhiệm người viết. Các hành vi sao chép hoặc sử dụng chứng cứ thiếu xác thực không được chấp nhận.

Một yêu cầu khác được đặt ra là khắc phục tình trạng “thi xong để đấy”. Các tác phẩm có chất lượng cần được lựa chọn để đăng tải, biên tập thành tài liệu tuyên truyền, phục vụ sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và xây dựng nguồn luận cứ có thể tra cứu, sử dụng lâu dài.

Theo định hướng này, hiệu quả cuộc thi không chỉ được đo bằng số lượng bài dự thi hay giải thưởng, mà còn ở khả năng nâng cao nhận thức, hỗ trợ cán bộ giải thích vấn đề và thuyết phục trong thực tiễn.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phi Long chính thức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2027.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đưa cuộc thi vào chương trình công tác, phân công rõ trách nhiệm và tiến độ, phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc có tác phẩm tham gia.

Năm nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm nâng cao trách nhiệm cấp ủy và người đứng đầu; lựa chọn đúng vấn đề, tăng tính khoa học và sức thuyết phục; phát huy thế mạnh của Mặt trận và các đoàn thể; bồi dưỡng đội ngũ tác giả, đổi mới hình thức thể hiện; tổ chức chặt chẽ và khai thác hiệu quả tác phẩm sau cuộc thi.

Các chủ đề cần bám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, những vấn đề dân sinh, phát huy dân chủ, đại đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Phi Long khuyến khích các tác phẩm có khảo sát thực tế, số liệu được kiểm chứng, phân tích được những bất cập và đề xuất giải pháp khả thi.

Từ 10.220 tác phẩm năm 2026, cuộc thi năm 2027 hướng tới mở rộng sự tham gia ở cấp cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng nội dung. Trọng tâm được đặt vào việc biến kết quả nghiên cứu, sáng tác thành nguồn thông tin và luận cứ có giá trị sử dụng trong hoạt động thực tiễn của Mặt trận, các đoàn thể và cơ quan báo chí.