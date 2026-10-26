Hơn 10.000 vị trí việc làm tại Phiên giao dịch việc làm xã Tam Xuân

Đại diện doanh nghiệp trực tiếp tư vấn tại phiên giao dịch việc làm xã Tam Xuân.

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đa dạng ở nhiều lĩnh vực, như: xây dựng, sản xuất, thương mại, dịch vụ, cơ khí, điện, điện tử, may mặc, da giày, du lịch, nhà hàng - khách sạn, công nghệ thông tin, vận hành máy, thủ công mỹ nghệ, lao động phổ thông và nhiều ngành nghề khác, phù hợp với nhiều trình độ chuyên môn, năng lực và nhu cầu của người lao động địa phương. Bên cạnh đó, người lao động tham dự phiên giao dịch còn được tư vấn về cơ hội việc làm tại các thị trường nước ngoài, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước châu Âu.

Việc kết nối cung - cầu lao động thông qua phiên giao dịch giúp người lao động tiếp cận trực tiếp với các nhà tuyển dụng để được tư vấn nghề nghiệp, phỏng vấn và ứng tuyển. Tạo điều kiện để doanh nghiệp tuyển chọn nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh.