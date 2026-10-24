Hơn 10.000 vị trí tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm xã Tam Xuân

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại phiên giao dịch. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại phiên giao dịch, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng và 10 doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, tuyển dụng hơn 10.000 vị trí việc làm trong nước và ngoài nước.

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đa dạng ở nhiều lĩnh vực như: xây dựng, cơ khí, điện, điện tử, may mặc, lao động phổ thông… phù hợp nhiều trình độ chuyên môn và nhu cầu của người lao động địa phương.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và xã Tam Xuân tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đồng hành với phiên giao dịch việc làm. Ảnh: HỒ QUÂN

Đáng chú ý, người lao động tham dự phiên giao dịch còn được tư vấn về cơ hội việc làm tại các thị trường nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và các nước châu Âu.