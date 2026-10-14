Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

Những bất cập không chỉ nằm ở tình trạng biển báo bị mờ, khó quan sát mà còn liên quan đến kích thước chưa phù hợp, vị trí lắp đặt chưa hợp lý, thiếu biển chỉ dẫn hoặc cách bố trí thông tin có thể gây khó hiểu cho người tham gia giao thông.

Biển báo và biển chỉ dẫn dọc sông Tô Lịch (Hà Nội) bố trí sát tầm mắt và cây che khuất khó quan sát cho người tham gia giao thông đã được điều chỉnh. Ảnh: NDO

Đáng chú ý, tại một số vị trí, biển báo dù không vi phạm quy định nhưng cách bố trí thông tin chưa hợp lý vẫn có thể khiến người lái xe lúng túng khi xác định hướng đi hoặc thực hiện chỉ dẫn. Vì vậy, việc khắc phục cần gắn với điều kiện thực tế của tuyến đường, tầm nhìn và khả năng nhận biết của người tham gia giao thông.

Vậy, khi gặp biển báo mờ, bị che khuất hoặc khó hiểu, tài xế cần xử lý thế nào để bảo đảm an toàn?

Trước hết, người điều khiển phương tiện cần bình tĩnh, giảm tốc độ phù hợp với điều kiện giao thông, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Không nên phanh gấp, chuyển làn hoặc đổi hướng đột ngột chỉ vì không nhận diện được nội dung biển báo.

Nếu biển báo bị cây xanh che khuất, phai màu, hư hỏng hoặc có nội dung khó xác định, tài xế cần quan sát tổng thể khu vực, chú ý các biển báo liên quan và tín hiệu giao thông khác.

Khi cần kiểm tra thông tin, người lái xe nên tìm vị trí dừng đỗ an toàn, đúng quy định; không sử dụng điện thoại để tra cứu hoặc chụp ảnh khi đang điều khiển phương tiện.

Đối với những bất cập dễ nhận biết, người dân có thể phản ánh đến cơ quan quản lý đường bộ hoặc lực lượng chức năng có thẩm quyền, kèm thông tin về địa điểm và hình ảnh ghi nhận khi bảo đảm an toàn. Những phản ánh cụ thể sẽ giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở kiểm tra, xác định nguyên nhân và tổ chức khắc phục.

Bên cạnh gần 9.000 vị trí biển báo đã được xử lý, hệ thống đèn tín hiệu giao thông cũng ghi nhận nhiều bất cập. Qua rà soát gần 7.000 cụm đèn trên cả nước, cơ quan chức năng phát hiện hơn 1.000 cụm có vấn đề, chủ yếu do thiếu đèn đếm ngược, khó quan sát hoặc hoạt động không ổn định. Đến nay, 860 vị trí đã được khắc phục, còn 165 vị trí phức tạp cần tiếp tục xử lý.

Một trong những khó khăn đối với công tác khắc phục là nguồn vốn bảo trì, sửa chữa đường bộ còn hạn chế. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, kinh phí bảo trì, sửa chữa hiện mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu thực tế.

Do đó, cơ quan chức năng yêu cầu ưu tiên xử lý ngay các bất cập đơn giản, đồng thời xây dựng phương án và bố trí kinh phí đối với những trường hợp phức tạp.