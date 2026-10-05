Hơn 10.000 tấn heo được vỗ béo bằng chất cấm, cho uống 'thuốc giải độc' đã ra thị trường

Ngày 5-10, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây nuôi, tiêu thụ heo sử dụng chất cấm tạo nạc quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Video: Công an TPHCM phá đường dây tuồn 10.000 tấn heo chứa Salbutamol ra thị trường

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM khởi tố vụ án về 4 tội danh gồm “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Buôn bán hàng cấm”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can.

Công an khởi tố 9 người liên quan để điều tra. Ảnh: CATP

Trong đó, 7 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, gồm Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, Nguyễn Thị Anh, Đồng Thị Bẩy, Nguyễn Thanh Tín, Nguyễn Văn Huy và Phạm Văn Hùng; Nguyễn Thị Trinh Nữ bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”; Nguyễn Văn Hiệu bị khởi tố thêm về tội “Đưa hối lộ”; Võ Quốc Sơn bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”.

Cuối tháng 7-2026, Công an TPHCM phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM kiểm tra 3 xe tải vận chuyển 280 con heo thịt dương tính với chất cấm Salbutamol. Trong số này, 80 con còn dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Công an phối hợp kiểm tra phương tiện chở heo. Ảnh: CATP

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM khám xét khẩn cấp 14 địa điểm là các trang trại, nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai. Tại 7 cơ sở chăn nuôi, lực lượng chức năng phát hiện 3.909 con heo, trọng lượng hơn 500 tấn, dương tính với Salbutamol. Toàn bộ số heo này đã được xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Theo điều tra, Nữ là người cung cấp Salbutamol. Khoảng giữa năm 2025, Nữ bán loại “cám” với lời quảng cáo giúp heo săn chắc, nhiều nạc, với giá 375.000 đồng/kg cho các đối tượng sử dụng trong chăn nuôi.

Nguyễn Thị Trinh Nữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP

Các đối tượng phối trộn 100 gram chất tạo nạc với 300kg cám, sử dụng cho khoảng 100 con heo. Heo được mua với trọng lượng khoảng 100-110kg, sau đó nuôi vỗ béo lên 130-140kg trong khoảng 30 ngày rồi bán ra thị trường.

Trước khi đưa heo đến các cơ sở giết mổ, các đối tượng ngừng sử dụng Salbutamol khoảng 10 ngày, cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc thuốc điện giải nhằm đối phó với việc xét nghiệm, che giấu việc sử dụng chất cấm.

Chất tạo nạc Salbutamol bị thu giữ. Ảnh: CATP

Cơ quan điều tra thu giữ hơn 1.000kg Salbutamol. Theo Công an TPHCM, số chất cấm này có thể được phối trộn thành hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi để sử dụng nuôi heo vỗ béo.

Để đưa heo nhiễm chất cấm ra thị trường, đường dây này còn có sự tiếp tay của Võ Quốc Sơn, kiểm dịch viên động vật thuộc Trạm chăn nuôi thủy sản khu vực 2, Trung tâm kiểm dịch và chẩn đoán xét nghiệm thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai.

Công an kiểm tra, phát hiện số lượng lớn heo nhiễm Salbutamol. Ảnh: CATP

Theo điều tra, Sơn nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch, giúp cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh sai quy trình. Sơn không kiểm tra thực tế mà cấp sẵn giấy chứng nhận và niêm chì để Hiệu tự niêm phong lô hàng.

Các đối tượng còn làm giả giấy thông tin nguồn gốc động vật trên địa bàn TPHCM nhằm vận chuyển heo từ Đồng Nai lên các lò mổ tại TPHCM mà không cần giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật liên tỉnh.

Công an TPHCM xác định bằng các thủ đoạn trên, từ tháng 1-2026 cuối tháng 7-2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường tại TPHCM, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam, với tổng giá trị ước tính hơn 600 tỷ đồng.