Hơn 10.000 người sẽ tham gia Lễ phát động 'Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao'

Chương trình "Toàn dân tập luyện thể dục thể thao”, chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Trong ngày 10 và sáng 11-10, khu vực tổ chức sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm, thi đấu, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn tập luyện.Danh sách các môn thể thao dự kiến rất đa dạng, từ những môn phổ biến đến các môn đang ngày càng thu hút sự quan tâm như pickleball, bóng rổ, cầu mây, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, Vovinam, yoga, wushu, taekwondo, judo, võ cổ truyền, cờ vua, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy cùng một số môn thể thao phù hợp khác.

Các hoạt động được bố trí theo từng khu vực và từng ca, với sự tham gia của VĐV, HLV, trọng tài, chuyên gia và lực lượng hướng dẫn chuyên môn.