Chương trình “Đi bộ đồng hành vì cộng đồng” diễn ra, thu hút hơn 10.000 người tham dự.

Ngày 19/11, tại Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu), Hội Chữ thập đỏ TPHCM chủ trì tổ chức Lễ khai mạc Festival Nhân ái TPHCM năm 2026 với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi”. Ngay sau lễ khai mạc, chương trình “Đi bộ đồng hành vì cộng đồng” diễn ra, thu hút hơn 10.000 đại biểu, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, học sinh, sinh viên người dân tham gia. Hoạt động ý nghĩa này nhằm gây quỹ khoảng 10 tỷ đồng để chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Trưởng ban tổ chức Festival nhấn mạnh, hoạt động nhân đạo và an sinh xã hội là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chủ đề của Festival năm nay là lời kêu gọi mỗi tổ chức, cá nhân cùng hành động, sẻ chia để không ai bị bỏ lại phía sau.

"Phong trào 'Tết Nhân ái' Xuân Đinh Mùi 2027 sẽ được triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố, đồng thời cam kết nguồn quỹ quyên góp sẽ được sử dụng công khai, minh bạch và đúng đối tượng", ông Nguyễn Minh Nhựt khẳng định.

Toàn cảnh chương trình đi bộ.

Festival Nhân ái là không gian kết nối những tấm lòng hảo tâm, tôn vinh các nghĩa cử cao đẹp trong đời sống cộng đồng. Qua đó, sự kiện góp phần khơi dậy trách nhiệm xã hội, lan tỏa lòng nhân ái và nhân rộng các mô hình nhân đạo thiết thực, hiệu quả. Ngay tại lễ khai mạc, nhiều cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trao tặng kinh phí ủng hộ quỹ hoạt động của Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Trong khuôn khổ Festival còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: ra mắt 30 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu cộng đồng và trao tặng các bộ dụng cụ sơ cấp cứu thiết yếu cho các đơn vị; trình chiếu phim tư liệu “50 năm - Hành trình của lòng nhân ái”; khai mạc Tuần lễ Văn hóa Ẩm thực Vũng Tàu năm 2026; diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước…

Diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước…

Trước đó, chuỗi chương trình hưởng ứng Festival cũng đã được Hội Chữ thập đỏ TPHCM triển khai sôi nổi. Nổi bật là hoạt động tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân và tình nguyện viên tại 29 xã, phường thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Bên cạnh đó, chương trình “Chuyến xe 0 đồng” đã trao 600 suất quà với tổng trị giá 510 triệu đồng đến người có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động hiến máu nhân đạo thu nhận gần 500 đơn vị máu và đội hình 20 xe lưu động cắt tóc miễn phí cho khoảng 2.000 người dân địa phương.