Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. Ảnh: VGP (Baochinhphu.vn)

Thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết tại họp báo quốc tế về Năm APEC 2027, ngày 27/11 tại Hà Nội.

Theo đó, APEC 2027 là sự kiện đối ngoại quan trọng, diễn ra trong cả năm với hơn 200 sự kiện chính thức, trải rộng tại 7 địa phương. Tuần lễ Cấp cao tổ chức tại Phú Quốc là hoạt động trọng tâm, dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên và các nguyên thủ khách mời.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được xác định ở cấp độ cao nhất, với yêu cầu bảo đảm an toàn cho các đại biểu, phóng viên, sự kiện chính thức và hoạt động bên lề. Lực lượng chức năng đồng thời xây dựng phương án ứng phó các tình huống về an ninh và y tế, bảo đảm việc tổ chức chặt chẽ nhưng thông thoáng, thân thiện, chuyên nghiệp.

Bộ Công an cũng phối hợp triển khai sáng kiến xây dựng Phú Quốc thành địa bàn kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, góp phần tạo môi trường an toàn phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.