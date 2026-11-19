Theo thông tin từ của Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA), cuộc điều tra mới được mở ngày 13/11/2026, tập trung vào 1.033.632 xe Honda và Acura thuộc đời 2024-2026. Các mẫu xe nằm trong diện xem xét gồm Honda Odyssey, Passport, Ridgeline, Pilot và Acura MDX.

Một số chủ xe Honda phản ánh động cơ không khởi động lại, khiến phương tiện bị mắc kẹt giữa đường (Ảnh: Carscoops).

Cơ quan này cho biết, đã tiếp nhận 701 khiếu nại từ người sử dụng liên quan đến hệ thống Auto Start/Stop.

Hệ thống Auto Start/Stop (tự động ngắt và khởi động lại động cơ) là tính năng giúp ô tô tự động tắt máy khi xe dừng hẳn (ví dụ như dừng đèn đỏ hoặc kẹt xe) và tự động nổ máy lại ngay khi người lái nhả chân phanh hoặc đạp chân ga.

Theo phản ánh, động cơ xe tự động tắt khi phương tiện dừng hoàn toàn, nhưng không thể khởi động trở lại như thiết kế khi người lái nhấc chân khỏi bàn đạp phanh.

Đây là hệ thống được trang bị trên nhiều mẫu ô tô hiện đại nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải. Khi xe dừng tại đèn đỏ hoặc giao lộ, động cơ sẽ tự động ngắt hoạt động. Khi người lái chuẩn bị di chuyển, động cơ phải tự khởi động lại để xe tiếp tục vận hành.

Tuy nhiên, một số chủ xe Honda phản ánh động cơ không khởi động lại, khiến phương tiện bị mắc kẹt giữa đường. Trong một số trường hợp, người lái phải chuyển cần số về vị trí P (đỗ xe), sau đó khởi động lại động cơ bằng tay mới có thể tiếp tục di chuyển.

Một số phản ánh còn cho biết, sự cố xảy ra nhiều lần tại các giao lộ, gây lo ngại về an toàn giao thông do phương tiện có thể cản trở dòng xe phía sau. Có trường hợp chủ xe phải chủ động vô hiệu hóa tính năng tự động tắt động cơ mỗi khi sử dụng phương tiện để tránh sự cố tái diễn.

Acura MDX cũng nằm trong đợt điều tra liên quan đến lỗi hệ thống Auto Start/Stop trong đợt này (Ảnh: Carscoops).

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên hệ thống Auto Start/Stop trên xe Honda bị cơ quan chức năng Mỹ xem xét.

Trước đó, NHTSA đã mở một cuộc điều tra khác, liên quan đến khoảng 2,2 triệu xe Honda và Acura, với 1.348 báo cáo về tình trạng động cơ không tự khởi động lại sau khi hệ thống tự động ngắt hoạt động. Cuộc điều tra này bao gồm nhiều mẫu xe Honda Pilot, Odyssey, Passport, Ridgeline và Acura TLX, MDX thuộc các đời xe trước đó.

Theo NHTSA, mặc dù hai nhóm xe có biểu hiện lỗi tương tự, nguyên nhân kỹ thuật có thể khác nhau và khả năng đáp ứng các biện pháp sửa chữa cũng không giống nhau. Vì vậy, cơ quan này quyết định mở cuộc điều tra chuyên sâu mới để xác định phạm vi, mức độ nghiêm trọng và nguy cơ mất an toàn của sự cố trên nhóm xe đời 2024-2026.

Cuộc điều tra hiện chưa đồng nghĩa với việc Honda phải triệu hồi toàn bộ hơn 1 triệu xe nói trên. NHTSA sẽ tiếp tục thu thập thông tin, đánh giá nguyên nhân và xác định liệu sự cố có cấu thành lỗi an toàn cần triệu hồi hay không.

Trong khi đó, Honda đã ban hành thông báo dịch vụ kỹ thuật ngày 30/10/2026, đề cập đến tình trạng động cơ không tự khởi động lại, đề-pa chậm hoặc không thể khởi động trong điều kiện nhiệt độ môi trường cao trên một số mẫu xe. Hãng khuyến cáo chủ xe tạm thời tắt tính năng này và liên hệ đại lý nếu phương tiện xuất hiện triệu chứng bất thường. Việc sửa chữa sẽ được triển khai theo tình trạng phụ tùng thay thế.