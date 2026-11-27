Tổng hợp báo cáo tài chính quý III của 14 ngân hàng thương mại có công bố riêng dư nợ kinh doanh BĐS cho thấy quy mô cho vay lĩnh vực này tại ngày 30/9 đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng.

Trong đó có 7 ngân hàng chiếm 63,1% tổng dư nợ cho vay khách hàng nhưng tập trung tới 84% dư nợ kinh doanh BĐS của 14 ngân hàng. Tỷ trọng cho vay lĩnh vực này trong danh mục tín dụng đạt 21,5%, gấp hơn 3 lần mức tương ứng tại các ngân hàng còn lại.

BVBank có tỷ lệ dư nợ kinh doanh BĐS trên vốn chủ sở hữu cao nhất (3,19 lần), tiếp đến là SHB (2,79 lần), VPBank (1,45 lần), Nam A Bank (1,14 lần), MB (1,1 lần), Techcombank (1,04 lần) và TPBank (1,02 lần).

BVBank và SHB dẫn đầu về tỷ lệ dư nợ kinh doanh bất động sản trên vốn chủ sở hữu.

Với dư nợ 291.063 tỷ đồng, VPBank dẫn đầu về quy mô cho vay kinh doanh BĐS. Trong khi đó, tỷ lệ dư nợ lĩnh vực này trên vốn chủ sở hữu tại BVBank cao nhất do sự kết hợp giữa mức độ tập trung tín dụng theo ngành và đòn bẩy tín dụng.

Tỷ trọng cho vay kinh doanh BĐS tại BVBank đạt 30,6%, thấp hơn SHB (33%), song mỗi đồng vốn chủ sở hữu tại BVBank tương ứng với 10,44 đồng dư nợ cho vay khách hàng, cao hơn mức 8,46 đồng tại SHB.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng dư nợ kinh doanh BĐS của 7 ngân hàng tăng 21,5%, vượt tốc độ tăng vốn chủ sở hữu (12,7%). MB và TPBank là hai ngân hàng mới có dư nợ lĩnh vực này vượt vốn chủ sở hữu, với mức tăng lần lượt 48,3% và 64,9% từ đầu năm. Riêng MB và VPBank đóng góp gần 68% mức tăng ròng dư nợ kinh doanh BĐS tại 14 ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu tại SHB tăng nhanh hơn dư nợ kinh doanh BĐS, trong khi Nam A Bank và Techcombank vừa tăng quy mô vốn, vừa thu hẹp dư nợ lĩnh vực này. Tỷ lệ dư nợ kinh doanh BĐS trên vốn chủ sở hữu tại cả ba ngân hàng đều giảm so với cuối năm 2025.

Tốc độ tăng dư nợ kinh doanh BĐS chậm lại trong quý III. Tổng dư nợ lĩnh vực này của 7 ngân hàng tăng 0,3%, trong khi tổng vốn chủ sở hữu tăng 4,8%, đưa tỷ lệ dư nợ kinh doanh BĐS trên vốn chủ sở hữu từ 1,44 lần vào cuối quý II xuống 1,38 lần.

Tăng trưởng dư nợ kinh doanh bất động sản tại TPBank và MB vượt xa tốc độ tăng vốn chủ sở hữu.

Theo thống kê của Chứng khoán TCBS, cho vay kinh doanh bất động sản là một trong những động lực tăng trưởng chính của tín dụng toàn ngành, nhưng tập trung ở vài ngân hàng. Kinh doanh bất động sản thuần chiếm 8,7% dư nợ 26 ngân hàng niêm yết và tăng 21,3% so với đầu năm tại 16 ngân hàng có số quý III.

Dư nợ bất động sản vẫn tăng nhanh dù NHNN kiểm soát nhờ giới hạn áp trên tổng dư nợ bất động sản và nhiều mảng được loại trừ (nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khách sạn, khu nghỉ dưỡng).

"Cho vay kinh doanh bất động sản sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn tổng dư nợ trong quý IV với tồn kho nhà ở tăng và Công văn 9608 yêu cầu đánh giá lại giá trị tài sản bảo đảm sát thị trường, điểm cần theo dõi là chất lượng phần dư nợ mới",TCBS Research nhận định.

Phát biểu tại Phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cho hay tính đến ngày 31/8, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 5,21 triệu tỷ đồng, tăng 9,49% so với cuối năm 2025, chiếm 25,39% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

Cụ thể, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,59 triệu tỷ đồng, tăng 19,59% so với cuối năm 2025, chiếm tỷ trọng 49,85% dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản.

Dư nợ tín dụng đối với hoạt động tiêu dùng/tự sử dụng bất động sản đạt 2,61 triệu tỷ đồng, tăng 1,02% so với cuối năm 2025, chiếm 50,15% dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản.

Theo Phó Thống đốc, trong năm 2026, căn cứ tình hình tăng trưởng tín dụng bất động sản, NHNN đã tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ rủi ro và tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2026 đối với lĩnh vực bất động sản không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của chính ngân hàng thương mại

Trong quá trình triển khai, để hỗ trợ một số phân khúc bất động sản, NHNN đã cho phép tổ chức tín dụng loại trừ dư nợ tăng thêm so với cuối năm 2025 của nhà ở xã hội; khu công nghiệp, khu chế xuất; nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng khỏi dư nợ bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Tuy nhiên, việc đầu tư vào thị trường bất động sản mang tính chất trung, dài hạn, trong khi nguồn vốn huy động của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn, chênh lệch kỳ hạn có thể dẫn tới rủi ro thanh khoản trong trường hợp khách hàng vay vốn không trả nợ đúng hạn. Do đó, cần phải có các giải pháp để đa dạng các kênh huy động vốn cho lĩnh vực bất động sản, Phó Thống đốc kiến nghị.

Mới đây nhất tại Nghị quyết 353/NQ-CP ngày 6/11, Chính phủ yêu cầu NHNN tăng cường thanh tra, giám sát tín dụng kinh doanh bất động sản (BĐS) và tín dụng ngoại tệ, đặc biệt chú trọng khả năng trả nợ đến hạn của các doanh nghiệp BĐS đang cơ cấu lại nợ.