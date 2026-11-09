Hơn 1 nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình "Thanh niên Bắc Ninh thượng tôn pháp luật" năm 2026

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), sáng 9/11, tại Trường Trung học phổ thông Sơn Động số 1 (xã Sơn Động), Ban Thường vụ Thành đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình “Thanh niên Bắc Ninh thượng tôn pháp luật” năm 2026.

Các đại biểu trao giải cho các đội thi.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; đại diện lãnh đạo Thành đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương và hơn 1 nghìn học sinh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Thí sinh tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Tham gia chương trình có 5 đội thi đến từ các trường: Trung học phổ thông Sơn Động số 1, số 2, số 3; Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Sơn Động; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sơn Động.

Với hình thức sân chơi hóa, tương tác, các đội trải qua 3 phần thi: “Vững hiểu biết”, “Lăng kính tuổi trẻ” và “Thượng tôn pháp luật”. Trong đó, ở phần thi “Vững hiểu biết”, thí sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến thanh thiếu niên như Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường và mua bán người.

Cán bộ Công an xã Sơn Động thông tin kiến thức pháp luật cho học sinh.

Ở phần thi “Lăng kính tuổi trẻ”, các đội phân tích những video tình huống về lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng thuốc lá điện tử, phòng, chống mua bán người, bạo lực học đường và vi phạm an toàn giao thông; nhận diện hành vi vi phạm, xác định trách nhiệm pháp lý và đề xuất cách ứng xử phù hợp.

Đây là những tình huống dễ gặp trong cuộc sống hằng ngày. Sau mỗi phần trình bày, cán bộ Công an xã Sơn Động trực tiếp phân tích, giải đáp, làm rõ các quy định pháp luật liên quan, giúp học sinh hiểu đúng bản chất vấn đề và biết cách xử lý khi gặp tình huống tương tự.

Các tình huống được truyền thông theo hình thức tiểu phẩm, giúp học sinh dễ tiếp nhận thông tin.

Phần thi “Thượng tôn pháp luật” tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên thể hiện khả năng sáng tạo thông qua các tiểu phẩm tuyên truyền, phản ánh những vấn đề gần gũi với đời sống học đường.

Kết thúc các phần thi sôi nổi, Ban tổ chức trao giải cho 5 đội thi. Đội thi Trường Trung học phổ thông Sơn Động số 1 giành giải Nhất.

Dịp này, Ban tổ chức còn tuyên truyền, hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Không một mình” năm 2026 với thông điệp “Kết nối không tổn thương” nhằm phòng, chống xâm hại trực tuyến với trẻ em và thanh thiếu niên. Chiến dịch này do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cơ quan Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC); được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026.

Thông qua chương trình, Thành đoàn Bắc Ninh tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng trực quan, sinh động, gắn kiến thức với tình huống thực tiễn. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh thiếu niên chủ động tìm hiểu, vận dụng quy định pháp luật vào cuộc sống, hình thành ý thức sống và hành động theo Hiến pháp, pháp luật.