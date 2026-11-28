Video: Nút giao Vành đai 3,5 đang gấp rút thi công.

Sau hơn 1 năm từ ngày khởi công, công trường nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) dần thay đổi diện mạo. Những nhánh cầu vượt bê tông vươn lên khỏi mặt đất, trong khi hệ thống hầm chui cũng từng bước định hình. Nhiều hạng mục kết cấu chính xuất hiện, cho thấy quy mô của công trình giao thông có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô.

Dự án được triển khai trên địa bàn xã An Khánh, có tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Công trình khởi công tháng 4/2025, nhằm tăng cường kết nối giữa tuyến Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Theo thiết kế, nút giao được tổ chức theo mô hình tua-bin, kết hợp hệ thống cầu vượt và hầm chui. Cách bố trí này giúp phân tách các hướng đi, hạn chế giao cắt trực tiếp giữa các dòng xe, qua đó nâng cao năng lực khai thác của nút giao.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là tuyến hầm chui dành cho hướng từ đường Hoàng Tùng đi Quốc lộ 32. Thay vì đi qua điểm giao cắt với Đại lộ Thăng Long, dòng xe sẽ được dẫn xuống hầm, xuyên bên dưới đại lộ rồi kết nối với hệ thống đường hiện hữu. Phần hầm kín dài khoảng 150 m, hai đầu được bố trí hầm hở và đường dẫn.

Phía trên mặt đất, 4 nhánh cầu vượt được xây dựng theo mô hình tua-bin, sử dụng kết cấu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực. Tổng chiều dài các nhánh cầu hơn 2,3 km, mỗi nhánh rộng 8,8 m, quy mô hai làn xe. Hệ thống này đảm nhiệm việc kết nối các hướng đi qua nút giao.

Cùng với cầu vượt và hầm chui, các hạng mục tường chắn, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật cũng được triển khai. Các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công song song tại những khu vực đã có mặt bằng, tập trung vào kết cấu cầu, hầm và đường dẫn.

Hiện tại khối lượng xây lắp toàn dự án hiện đạt khoảng 38%. Trong đó, hạng mục cọc khoan nhồi đường kính 1.000 mm hoàn thành 293/310 cọc, đạt khoảng 95%; toàn bộ 28/28 cọc đường kính 1.500 mm đã được thi công xong. Phần bệ trụ hoàn thành 68/80 bệ, thân trụ đạt 67/80 trụ.

Tiến độ 4 nhánh cầu tua-bin lần lượt đạt 39%, 35%, 44% và 40%. Đối với hầm chui, các hạng mục ép cọc tường chắn, mố 2A0 và sàn giảm tải phía Quốc lộ 32 đã hoàn thành. Công tác ép cọc đại trà tại khu vực hầm hở đạt 14/15 vị trí; đốt hầm kín HK4A đạt 11%, trong khi các đốt hầm hở hoàn thành 9/15 đốt, tương đương 56%.

Một trong những nguyên nhân gây áp lực lên tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Đến nay, dự án đã được bàn giao 195.673,6 m² trên tổng số 196.016,5 m², đạt 99,8%. Tuy nhiên, 342,9 m² đất còn lại thuộc 3 hộ dân tại phường Tây Mỗ chưa được bàn giao, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công trụ 4P5 của nhánh cầu số 4 và tuyến đường nhánh dài 120 m.

Ngoài vướng mắc mặt bằng, việc di dời hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Vành đai 3,5 do UBND xã Hoài Đức làm chủ đầu tư cũng chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đáng chú ý, các tuyến cáp điện ngầm 110kV và 220kV giao cắt với vị trí thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ 4P5, gây khó khăn cho việc triển khai một số hạng mục cầu.

Dự án được phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2022-2026, tuy nhiên hợp đồng xây lắp có thời hạn đến tháng 7/2027. Trước những khó khăn trên, chủ đầu tư kiến nghị UBND phường Tây Mỗ phối hợp giải quyết dứt điểm phần mặt bằng còn lại của 3 hộ dân; UBND xã Hoài Đức đẩy nhanh thi công hệ thống tuynen, di dời cáp viễn thông và cáp điện ngầm. UBND xã Sơn Đồng được đề nghị sớm dọn dẹp mặt bằng nền đường khu tái định cư để phục vụ thi công.

Nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long là một trong những công trình quan trọng trong kế hoạch hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Hà Nội. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa các khu vực phía Tây, giảm áp lực tại những điểm giao cắt hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp và trung tâm logistics dọc hành lang Vành đai 3,5. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2027.