Hơn 1 ha 'đất vàng' giữa trung tâm Huế tìm chủ đầu tư xây khách sạn 5 sao

Hơn 1 ha "đất vàng" giữa trung tâm Huế được đưa ra đấu giá

Ngày 4/10, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Tp.Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê, thực hiện dự án khách sạn cao cấp (tiêu chuẩn 5 sao trở lên) tại các khu đất số 22-24 và 26-30A Lê Lợi, phường Thuận Hóa, Tp.Huế.

Các khu đất nằm trên tuyến đường Lê Lợi, kết nối với nhiều tuyến phố và không gian cảnh quan sông Hương.

Đây là các khu đất có vị trí đắc địa, nằm giữa trung tâm đô thị, tiếp giáp nhiều tuyến đường chính như Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Trương Định, Phạm Hồng Thái và Bà Huyện Thanh Quan. Khu vực này có hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh, thuận lợi cho việc kết nối và triển khai các hạng mục của dự án.

Theo phương án đấu giá, tổng diện tích khu đất là 11.076,1m², trong đó 387,4m² nằm trong chỉ giới quy hoạch và 10.688,7m² nằm ngoài chỉ giới quy hoạch, thuộc diện tích đưa ra đấu giá.

Trên khu đất hiện có các công trình xây dựng với tổng diện tích xây dựng 5.518,7m², tổng diện tích sàn 12.101,7m². Các công trình gồm nhà văn phòng làm việc cùng nhiều hạng mục phụ trợ như nhà bảo vệ, nhà kho, nhà để xe, nhà vệ sinh, sân cầu lông...

Mục tiêu của dự án là xây dựng khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao trở lên, với tổng mức đầu tư dự kiến 875,191 tỷ đồng. Công trình được định hướng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị có lợi thế đặc biệt về giao thông, hạ tầng và cảnh quan.

Đáng chú ý, dự án được kỳ vọng hình thành không gian kiến trúc hài hòa với cảnh quan trục đường Lê Lợi và khu vực ven sông Hương, phù hợp định hướng phát triển đô thị di sản Huế. Đồng thời, khách sạn sẽ cung cấp các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo và tổ chức sự kiện chất lượng cao, hướng đến thu hút khách du lịch, nhà đầu tư và doanh nghiệp đến với thành phố.

Vị trí dự án cũng tạo điều kiện kết nối với những điểm đến văn hóa, du lịch nổi tiếng như Đại Nội, cầu Trường Tiền, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, công viên ven sông Hương, các chương trình ca Huế trên sông Hương và không gian ẩm thực di sản.

Theo phương án được công bố, Nhà nước cho thuê đất theo hình thức thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn thuê là 50 năm kể từ ngày UBND Tp.Huế ban hành quyết định cho thuê đất.

Giá khởi điểm quyền sử dụng đất để cho thuê là hơn 516,96 tỷ đồng cho toàn bộ thời hạn 50 năm. Nhà đầu tư tham gia phải nộp tiền đặt trước hơn 103,39 tỷ đồng, trong khi bước giá được xác định ở mức 10,34 tỷ đồng.

Ngoài khoản tiền thuê đất, tổ chức trúng đấu giá còn phải thanh toán hơn 27,07 tỷ đồng để mua tài sản gắn liền với đất theo Quyết định số 971/QĐ-SNNMT ngày 10/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

Những điều kiện bắt buộc với nhà đầu tư

Không chỉ đặt ra yêu cầu về quy mô vốn, phương án đấu giá còn quy định chặt chẽ về năng lực tài chính, kinh nghiệm và tiến độ triển khai nhằm bảo đảm dự án khách sạn cao cấp được thực hiện đúng mục tiêu, hạn chế tình trạng chậm tiến độ hoặc sử dụng đất kém hiệu quả.

Thông tin từ Trung tâm phát triển quỹ đất Tp.Huế, theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1814/QĐ-UBND ngày 3/6/2026 của Chủ tịch UBND Tp.Huế, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 875,191 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của nhà đầu tư tối thiểu 175,038 tỷ đồng, tương đương 20%; phần vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn hợp pháp khác dự kiến 700,153 tỷ đồng, chiếm tối đa 80%.

Nhiều tài sản như nhà văn phòng làm việc, nhà để xe, sân cầu lông...gắn liền trên khu đất.

Nhà đầu tư được yêu cầu chứng minh vốn chủ sở hữu thông qua báo cáo tài chính hai năm gần nhất đã được kiểm toán độc lập và các tài liệu liên quan theo quy định. Đồng thời, phải có văn bản chứng minh nguồn vốn cam kết chưa được sử dụng cho những dự án khác, bảo đảm khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Đối với phần vốn còn lại, nhà đầu tư cần cung cấp cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh năng lực tài chính để triển khai dự án, bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đất và tiền mua tài sản gắn liền với đất.

Bên cạnh đó, tổ chức tham gia đấu giá phải có hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm trong phát triển dự án khách sạn cao cấp. Hồ sơ đề xuất dự án cần thể hiện rõ phương án thiết kế, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng tạo việc làm, đóng góp ngân sách, hiệu quả sử dụng đất và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Về tiến độ, dự án có tổng thời gian thực hiện không quá 60 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Nhà đầu tư phải khởi công xây dựng chậm nhất trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm này.

Đặc biệt, tổng mức đầu tư đề xuất trong hồ sơ tham gia đấu giá không được thấp hơn 875,191 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất, tiền mua tài sản trên đất và một số chi phí hoàn thiện theo đặc điểm riêng của công trình.

Dự kiến phiên đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 31/10/2026. Việc tổ chức phiên đấu giá chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2 nhà đầu tư đăng ký hợp lệ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện và có ít nhất 2 nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá.