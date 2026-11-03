Hơn 1.900 học sinh tham gia tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật

Hơn 1900 học sinh tham gia tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trong trường học. Ảnh: Hồ Điểm

Tham dự chương trình có Thượng tá Ngô Xuân Ý - Phó Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); đại diện Công an tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Trần Bá.

Thượng tá Ngô Xuân Ý - Phó Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an, bìa trái) và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công (bìa phải) trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồ Điểm

Nội dung tuyên truyền tập trung vào 5 nội dung: Phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh; bảo đảm an toàn trên không gian mạng và trang bị kỹ năng tự bảo vệ, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm.

Tại chương trình, học sinh được định hướng nhận diện các hành vi bạo lực thể chất, xúc phạm, bắt nạt, cô lập bạn bè; những nguy cơ bị dụ dỗ, đe dọa, lừa đảo, quấy rối qua mạng xã hội và trò chơi trực tuyến. Đồng thời, tìm hiểu cách ứng xử phù hợp khi xảy ra mâu thuẫn, bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội văn minh, chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi bị đe dọa, xâm hại...

Báo cáo viên trao đổi nhiều nội dung tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Hồ Điểm

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công nhấn mạnh, phòng ngừa bạo lực học đường và vi phạm pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên của ngành Giáo dục. Các cơ sở giáo dục cần tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ, ứng xử văn minh; phát huy vai trò của giáo viên, tổ tư vấn tâm lý học đường; đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình, lực lượng Công an và chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ, vụ việc phát sinh.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đặt ra nhiều vấn đề cụ thể để học sinh nhận diện và xử lý. Ảnh: Hồ Điểm

Hoạt động góp phần trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn cho học sinh; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng trong phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em.

Dịp này, Ban tổ chức trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.