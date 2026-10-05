Hơn 1.800 học sinh Thủ đô được tư vấn định hướng nghề nghiệp

Ngày hội được tổ chức với sự phối hợp của Đoàn phường Phú Thượng, Trường THPT Tây Hồ và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Tham dự chương trình có các đại biểu: Ông Đỗ Tuấn Hanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo phường Phú Thượng, đại diện các đơn vị, thầy cô giáo và hơn 1.800 học sinh.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi nhanh chóng thị trường lao động. Những nghề mới xuất hiện, nhiều công việc được định nghĩa lại; những kỹ năng từng được coi là lợi thế nay đã trở thành yêu cầu cơ bản.

Theo ông Đào Đức Việt, công tác hướng nghiệp ngày nay cần vượt ra khỏi việc giới thiệu ngành học, trường học hay cung cấp thông tin tuyển sinh, để giúp người trẻ thực hiện ba điều: “Hiểu mình – hiểu nghề – hiểu xu thế”.

Học sinh trải nghiệm, tìm hiểu thông tin tại các gian hàng tư vấn hướng nghiệp, qua đó nhận diện thế mạnh và định hình mục tiêu nghề nghiệp. Ảnh: Hoàng Vũ

Với những em chưa xác định được nghề yêu thích, ông Đào Đức Việt gợi mở, hãy bắt đầu từ việc tìm hiểu bản thân thực sự thích làm điều gì và có thể làm tốt điều gì. Một câu hỏi đúng ở hiện tại có thể mở ra hướng lựa chọn mới cho tương lai.

Tại sự kiện, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt lưu ý, với hơn 1.800 học sinh tham gia, ngày hội cần tạo ra giá trị thiết thực đối với từng người. Vai trò của tổ chức Đoàn, Hội là tạo môi trường, cung cấp thông tin, cơ hội và những trải nghiệm cần thiết để thanh niên tự tin lựa chọn tương lai.

Chuyên gia hướng nghiệp, Thạc sĩ Lê Anh Tuấn chia sẻ, tư vấn cho học sinh tại ngày hội. Ảnh: Hoàng Vũ

Ông Đào Đức Việt đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội Thủ đô tiếp tục đổi mới công tác hướng nghiệp; tăng cường kết nối giữa tổ chức Đoàn, Hội với nhà trường, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, chuyên gia và thị trường lao động. Các hoạt động cần đi vào thực chất, tăng trải nghiệm thực tế, ứng dụng công nghệ và phù hợp với năng lực, sở trường của từng nhóm thanh thiếu niên.

Hướng nghiệp cũng cần giúp học sinh nhìn xa hơn câu hỏi học ngành nào, để xác định mình muốn trở thành người như thế nào và cần chuẩn bị những gì từ hôm nay. Đây là cơ sở để các em xây dựng mục tiêu học tập, rèn luyện và từng bước hiện thực hóa lựa chọn nghề nghiệp.

Các đại biểu thực hiện bấm nút khởi động Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên Thủ đô năm 2026. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu hưởng ứng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phú Thượng Đỗ Ngọc Linh kêu gọi học sinh chủ động tiếp thu thông tin tuyển sinh, xu hướng thị trường lao động và những định hướng từ chuyên gia; lựa chọn ngành nghề gắn với năng lực, sở thích cá nhân, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên Thủ đô năm 2026.

Chuyên gia hướng nghiệp, thạc sĩ Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hệ sinh thái “Hướng Nghiệp 360” đã chia sẻ, tư vấn cho học sinh. Các hoạt động và gian hàng trải nghiệm trong khuôn viên trường tạo thêm cơ hội để các em tìm hiểu ngành nghề, tiếp cận thông tin học tập và thị trường lao động.