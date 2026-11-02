Hơn 1.800 học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường

Đại úy Nguyễn Thị Minh Trang, chuyên viên Phòng Tham mưu, Công an TPHCM chia sẻ tại buổi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy và bảo đảm an toàn trên không gian mạng

Tại buổi tuyên truyền, hơn 1.800 học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã nghe báo cáo viên đến từ Công an TPHCM là Đại úy Nguyễn Thị Minh Trang, chuyên viên Phòng Tham mưu, Công an TPHCM chia sẻ các tình huống thực tế liên quan đến bạo lực học đường, ma túy và trách nhiệm chấp hành pháp luật.

Đại úy Nguyễn Thị Minh Trang đưa ra hình ảnh bốn cánh cửa tượng trưng cho những lựa chọn khác nhau trong cuộc sống. Qua đó, học sinh được nhắc nhở mỗi hành vi, quyết định đều có thể dẫn đến những kết quả khác nhau. Nếu tham gia đánh nhau, gây bạo lực học đường, các em có thể phải đối diện với những tổn hại về sức khỏe, tinh thần, thậm chí chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Hạnh Thông) tham gia buổi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy và bảo đảm an toàn trên không gian mạng

Đại úy Nguyễn Thị Minh Trang nhấn mạnh, học sinh cần suy nghĩ kỹ trước khi hành động, biết kiểm soát cảm xúc và lựa chọn cách giải quyết mâu thuẫn phù hợp. Một phút nóng giận, hành động thiếu suy nghĩ có thể để lại hậu quả lâu dài cho bản thân, gia đình và những người xung quanh.

Bên cạnh đó, báo cáo viên lưu ý học sinh về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và những hành vi vi phạm pháp luật có thể phát sinh trong môi trường học đường như cố ý gây thương tích, xâm phạm tài sản, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản và các hành vi liên quan đến ma túy.

Do đó, học sinh cần bình tĩnh, tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình và những người có trách nhiệm để sự việc được xác minh, giải quyết khách quan, bảo đảm an toàn cho người bị hại.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Hạnh Thông) cam kết nói "không" với bạo lực học đường

Đặc biệt, học sinh cần nhận thức rõ trách nhiệm khi tham gia hoặc cổ vũ hành vi vi phạm. Việc tụ tập giải quyết mâu thuẫn, kích động đánh nhau, quay phim, phát tán hình ảnh bạo lực hoặc hỗ trợ người khác thực hiện hành vi vi phạm đều có thể dẫn đến hệ lụy pháp lý.

Đối với công tác phòng, chống ma túy, Đại úy Nguyễn Thị Minh Trang lưu ý học sinh cảnh giác trước những lời rủ rê, lôi kéo sử dụng, tàng trữ hoặc vận chuyển ma túy. Các em không nhận giữ, vận chuyển đồ vật không rõ nguồn gốc cho người khác và cần kịp thời thông báo với gia đình, nhà trường khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Học sinh tham gia cuộc thi sáng tác khẩu hiệu "Phòng, chống bạo lực học đường"

Dịp này, học sinh được giới thiệu ứng dụng SOS An ninh trật tự của Công an TPHCM như một kênh hỗ trợ gửi tin báo đến lực lượng công an khi gặp tình huống ảnh hưởng đến an toàn cá nhân.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết, hoạt động tuyên truyền giúp học sinh nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy và bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Thông qua những tình huống thực tế, cách trao đổi trực quan, gần gũi, các em hiểu rõ hơn hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời biết cách ứng xử phù hợp và bảo vệ bản thân trước những nguy cơ.

Đại úy Nguyễn Thị Minh Trang, chuyên viên Phòng Tham mưu, Công an TPHCM chia sẻ tại buổi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy và bảo đảm an toàn trên không gian mạng

"Nhà trường xác định giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng tự bảo vệ và ý thức chấp hành pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thường xuyên thông qua các tiết học, hoạt động trải nghiệm và chuyên đề tuyên truyền.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương và gia đình trong công tác giáo dục, định hướng, hỗ trợ học sinh. Giúp các em biết tôn trọng người khác, không tiếp tay cho hành vi vi phạm và chủ động lên tiếng khi gặp hoặc chứng kiến những tình huống ảnh hưởng đến an toàn học đường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện”, cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho hay.