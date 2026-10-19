Hơn 1.700 vận động viên tranh tài Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026

Tham dự Hội thao có hơn 1.700 vận động viên đến từ 20 học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong Quân đội, tranh tài ở 9 môn thể thao, gồm: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, pickleball, bóng bàn, chiến sĩ khỏe, bơi ứng dụng, vượt vật cản, chạy 3.000m và vũ trang 3.000m.

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội thao. Ảnh: VIỆT TRUNG

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức Hội thao phát biểu khai mạc. Ảnh: VIỆT TRUNG

Phát biểu khai mạc Hội thao, Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, Hội thao thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026 là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, của Quân đội; đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, thúc đẩy tạo bước phát triển mạnh mẽ phong trào luyện tập thể dục thể thao với mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo và sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm sức cơ động và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt đối với đội ngũ sĩ quan tương lai.

Video khai mạc Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026. Video: HÀ MY

Để Hội thao thành công tốt đẹp, đạt được những yêu cầu mục đích đề ra, Trung tướng Nguyễn Bá Lực đề nghị ban tổ chức, cơ quan ban tổ chức tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhà trường liên quan làm tốt công tác chuẩn bị cho từng trận đấu, nội dung thi đấu và điều hành hội thao đúng kế hoạch; duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, quy chế hội thao và các quy định của ban tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Khi có nội dung, đơn vị thi đấu khiếu nại, phải nghiên cứu kỹ quy chế, kết quả thi đấu, chỉ đạo lực lượng trọng tài tổ chức xem xét kỹ, chi tiết thông qua băng hình, đánh giá chính xác, chặt chẽ, đúng luật, điều lệ và quy tắc thi đấu.

Đại diện các học viện, trường sĩ quan, trường đại học tham dự Hội thao. Ảnh: VIỆT TRUNG

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức Hội thao trao cờ lưu niệm tặng đại diện các đoàn tham dự. Ảnh: VIỆT TRUNG

Trung tướng Nguyễn Bá Lực đề nghị các học viện, trường sĩ quan, trường đại học tham gia Hội thao tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, quán triệt chấp hành nghiêm pháp luật nhà trường, kỷ luật Quân đội, quy định của ban tổ chức và các quy định về bảo đảm an toàn trong suốt quá trình Hội thao. Tổ chức cho lực lượng huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu đúng thành phần, trách nhiệm cao, với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết và thể thao cao thượng. Chấp hành nghiêm điều lệ, quy tắc thi đấu và sự điều hành của ban tổ chức, lực lượng trọng tài; quyết tâm thi đấu hết khả năng, đạt thành tích cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối…

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức Hội thao động viên các đoàn tham dự Hội thao. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thủ trưởng, các đại biểu chụp ảnh cùng các vận động viên tham dự Hội thao. Ảnh: VIỆT TRUNG

Tính đến sáng 19-10, Hội thao ghi nhận những kết quả nổi bật ở môn chiến sĩ khỏe, cầu lông, bóng chuyền… Trong đó, ở môn chiến sĩ khỏe, giải nhất toàn năng cá nhân thuộc về Vừ A Hùng (Trường Sĩ quan Chính trị) với 1.697 điểm. Môn cầu lông đơn nam, Phan Huy Long (Trường Sĩ quan Chính trị) vô địch sau khi thắng Hoàng Đức Trung (Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp) 2-0 ở chung kết. Môn cầu lông đơn nữ, Nguyễn Thị Thảo Ngân (Học viện Kỹ thuật Quân sự) vô địch sau khi thắng Vũ Bùi Ngọc Hà (Học viện Phòng không – Không quân) 2-0. Môn bóng chuyền khối 2, đội Học viện Phòng không – Không quân và Học viện Biên phòng vào chung kết.

Trận thi đấu bóng đá giữa đội bóng Trường Sĩ quan Chính trị và Trường Sĩ quan Lục quân 2. Ảnh: VIỆT TRUNG

Hội thao bế mạc ngày 23-10.