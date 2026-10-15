Hơn 1.700 tỷ làm 5 km đường nối cao tốc với sân bay Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường kết nối điểm cuối cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với đường Võ Nguyên Giáp, tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng.

Tuyến đường tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị đầu tư sẽ kết nối các tuyến cao tốc, quốc lộ 27 với mạng lưới giao thông đô thị và sân bay Buôn Ma Thuột.

Theo phương án được phê duyệt, tuyến đường dài khoảng 5,054km. Điểm đầu tại nút giao Km117+593 của cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, thuộc xã Ea Knuếc; điểm cuối tại nút giao quốc lộ 27 với đường Võ Nguyên Giáp và đường Đam San, thuộc phường Tân Lập.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn trục chính đô thị cấp I, vận tốc thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 70 m.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí 1.038 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 690 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm B, dự kiến triển khai trong 4 năm, từ năm 2026 đến năm 2029.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với Quốc lộ 27, đường Võ Nguyên Giáp và sân bay Buôn Ma Thuột; đồng thời tạo điều kiện phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ tại địa phương.