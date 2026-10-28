Hơn 1.700 tỷ đồng phát triển nước sạch nông thôn giai đoạn 2026 - 2030

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng đời sống, bảo đảm an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực nông thôn và đô thị; được triển khai trên phạm vi 70 xã thuộc vùng nông thôn và miền núi trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2026, thành phố phấn đấu đạt 99,8% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh và 65% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT hoặc quy chuẩn địa phương.

Đến năm 2030, nâng tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; trên 80% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt chuẩn quy định.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 được khái toán gần 1.760tỷ đồng. Nguồn vốn này được huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, bao gồm cả nguồn xã hội hóa.

Quy mô đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 bao gồm các nhiệm vụ: xây dựng mới; sửa chữa, nâng cấp; hỗ trợ thiết bị.

Cụ thể, đầu tư xây dựng mới 170 công trình cấp nước tập trung và phân tán tại các khu vực thiếu nước, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp 162 công trình hiện có hoạt động kém hiệu quả để khôi phục công suất và bảo đảm chất lượng nước đạt chuẩn.

Cung cấp thiết bị dùng nước (như bồn chứa, máy lọc nước RO, đường ống dẫn) cho khoảng 13.715 hộ gia đình tại các khu vực khan hiếm nguồn nước.

Để thực hiện kế hoạch, thành phố đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các xã miền núi có tỷ lệ tiếp cận nước sạch còn thấp (dưới 50%) như Trà Vân, Trà Leng, Nam Trà My, Phước Năng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, hướng dẫn thủ tục khai thác tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí kinh phí hằng năm từ nguồn vốn ngân sách và xây dựng lộ trình tính đúng, tính đủ giá nước sạch nông thôn.Sở Y tế chịu trách nhiệm giám sát chất lượng nước theo QCVN 01-1:2024/BYT, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

UBND các xã trực tiếp rà soát nhu cầu, phối hợp các chủ đầu tư triển khai dự án, vận động người dân đấu nối sử dụng nước sạch và quản lý vận hành công trình bền vững.