Theo Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét luồng tàu vào khu bến cảng Nghi Sơn, Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn mở rộng luồng Nghi Sơn) đang được triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công năm 2027.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét luồng tàu vào khu bến cảng Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn nhằm đảm bảo an toàn giao thông hàng hải, nâng cao hiệu quả khai thác luồng tàu. (Ảnh minh hoạ).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó khoảng 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027-2030.

Theo phương án đầu tư, dự án sẽ nạo vét đoạn luồng nối tiếp tuyến luồng hiện hữu, kéo dài đến khu vực đường ra đảo Biện Sơn. Tuyến luồng mở rộng dài khoảng 1,6km, rộng khoảng 150m, với khối lượng nạo vét khoảng 3,45 triệu m³.

Sau khi hoàn thành, luồng tàu có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 DWT (đầy tải) hoặc tàu lớn hơn khi đáp ứng các điều kiện an toàn hàng hải. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm an toàn hàng hải và hiệu quả khai thác các bến cảng tại Nghi Sơn.

Bộ Xây dựng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, giao Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy chủ trì lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Theo quy hoạch phát triển cảng biển Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, cảng biển khu vực dự kiến đáp ứng lượng hàng hóa thông qua từ 71,65-86,15 triệu tấn. Hệ thống cảng được quy hoạch gồm 20-24 bến cảng, với 57-65 cầu cảng.

Tầm nhìn đến năm 2050, lượng hàng hóa thông qua cảng biển khu vực dự kiến tăng trưởng bình quân 3,6-4,5% mỗi năm. Việc phát triển đồng bộ hạ tầng hàng hải, trong đó có hệ thống luồng tàu, được xác định gắn với nhu cầu khai thác và khả năng huy động nguồn lực đầu tư.

Trước đó, giai đoạn 2021-2025, công trình cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng khu vực Nam Nghi Sơn đã được đầu tư xây dựng. Tuyến luồng dài khoảng 5,3km, có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, container, hàng rời trọng tải đến 50.000 DWT (đầy tải) hoặc lớn hơn khi đáp ứng điều kiện an toàn hàng hải.

Dự án mở rộng luồng Nghi Sơn là bước đầu tư tiếp nối, góp phần hoàn thiện hạ tầng hàng hải, nâng cao năng lực khai thác cảng và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tại khu vực trong thời gian tới.