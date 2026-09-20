Hơn 1.700 sinh viên Trường đại học Ngoại thương nhận bằng tốt nghiệp đợt 2

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân. (Ảnh: FTU)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương chúc mừng các tân cử nhân và gửi gắm những kỳ vọng đối với thế hệ sinh viên chuẩn bị bước sang một chặng đường mới.

Theo Hiệu trưởng, bên cạnh năng lực nghề nghiệp, năng lực dẫn dắt, thích ứng và đổi mới sáng tạo, mỗi người cần tiếp tục bồi đắp "năng lực tạo niềm tin", trở thành người đáng tin cậy đối với cộng sự, bạn bè và những người chung quanh.

Đây là nền tảng vững chắc để mỗi cá nhân nắm bắt cơ hội và đi xa hơn trên con đường sự nghiệp.

Quang cảnh buổi lễ (Ảnh: FTU)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương cũng nhắc lại những dấu ấn đặc biệt của Khóa 61 - thế hệ bước vào giảng đường khi đại dịch Covid-19 vừa đi qua và đồng hành cùng nhà trường trong quá trình thử nghiệm nhiều mô hình giáo dục mới như đồng giảng dạy, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, hợp tác quốc tế “campus-in-campus” và mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp quốc tế CDIM.

Tại buổi lễ, Trường đại học Ngoại thương công bố quyết định công nhận tốt nghiệp cho hơn 1.700 sinh viên tốt nghiệp đợt này. Khoảng 25% sinh viên tốt nghiệp đợt này đạt loại Xuất sắc. Nhà trường đồng thời trao Giấy khen vinh danh 33 sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa và 16 sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu toàn Khóa 61.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương chúc mừng các tân cử nhân. (Ảnh: FTU)

Các sinh viên được vinh danh không chỉ đạt kết quả nổi bật trong học tập mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động sinh viên, phục vụ cộng đồng và các hoạt động khác trong quá trình học tập.

Đại diện các tân cử nhân, Nguyễn Thanh Bình, Thủ khoa tốt nghiệp Chương trình tiên tiến Kinh tế Khóa 61, GPA 3,98/4,0 chia sẻ về những dấu ấn trong hành trình bốn năm học tập, trải nghiệm và trưởng thành tại Trường đại học Ngoại thương.

Từ những trải nghiệm đó, Nguyễn Thanh Bình gửi gắm tới các bạn cùng khóa thông điệp "Hãy làm một điều có ý nghĩa", đồng thời mong muốn thế hệ sinh viên Ngoại thương dám bước ra thế giới nhưng vẫn nhớ mình bắt đầu từ đâu và chủ động tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng

Sinh viên tham dự buổi lễ. (Ảnh: FTU)

Nghi lễ tuyên thệ của các tân cử nhân cũng được tổ chức tại buổi lễ, thể hiện cam kết tiếp tục phát huy những giá trị đã được hình thành và bồi đắp trong những năm tháng học tập tại nhà trường; không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Trải qua hơn 66 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Ngoại thương xác định tiếp tục đổi mới hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác và kết nối với thực tiễn, hướng tới phát triển thành một đại học đổi mới sáng tạo, có vị thế trong khu vực và châu Á.

Nghi lễ tuyên thệ của các tân cử nhân. (Ảnh: FTU)

Cùng với kiến thức chuyên môn, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường để người học phát triển toàn diện, hình thành tư duy độc lập, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm.

Sáu giá trị cốt lõi gồm Sáng tạo-Xuất sắc-Trách nhiệm-Bản lĩnh-Đa dạng-Hòa hợp tiếp tục được xác định là nền tảng góp phần định hình bản sắc các thế hệ người Ngoại thương.