Hơn 1.700 hiệu trưởng, hiệu phó tại Hà Nội chuyển làm giáo viên

Thông tin trên được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội Nguyễn Văn Hiền chia sẻ tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ GDĐT về việc chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Theo ông Hiền, sau sắp xếp, hoạt động dạy học cơ bản ổn định. Các nhiệm vụ về tuyển sinh, huy động người học, tổ chức dạy học, đội ngũ nhà giáo, sách giáo khoa, cơ sở vật chất, chuyển đổi số, bán trú và thu - chi đầu năm học được triển khai đồng bộ.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền chia sẻ tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ GDĐT. Ảnh: Moet

Tính đến thời điểm hiện nay, thành phố đã giảm từ 2.356 cơ sở giáo dục còn 1.097 cơ sở giáo dục, tương ứng 53,4%.

Sau sắp xếp, các cơ sở xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách cấp học, phân hiệu, điểm trường, tổ chức quản trị hợp nhất về tổ chức, tài chính, tài sản, dữ liệu nhưng duy trì yêu cầu chuyên môn riêng theo cấp học và địa điểm.

Về bố trí đội ngũ, ngành Giáo dục sau sắp xếp đã cập nhật, rà soát theo từng cấp học, môn học và địa bàn. Hiện trên địa bàn còn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức. Sau sắp xếp, thành phố đã chuyển 1.710 cán bộ quản lý sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Đối với cán bộ quản lý, sau triển khai sắp xếp giảm từ 5.484 người còn 3.202 người, tương ứng 41,6%. Ngoài bố trí công tác ở các vị trí khác, thành phố cũng đã giải quyết chính sách các trường hợp cán bộ quản lý nghỉ chế độ, theo nguyện vọn cá nhân đúng quy định.

Sở GDĐT đã tập trung các giải pháp ưu tiên xử lý tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học. Việc thiếu sách giáo khoa chủ yếu mang tính cục bộ theo đầu sách, cơ sở và thời điểm, tập trung ở nhu cầu phát sinh, đăng kí bổ sung và độ trễ trong đối chiếu, điều phối nguồn sách.

Về cơ sở vật chất, tỷ lệ phòng học kiên cố của Thành phố đạt trên 99%. Đối với cấp THPT, thành phố tiếp tục ưu tiên các dự án trường học tại những địa bàn đô thị hóa nhanh, đồng thời cải tạo, sửa chữa các trường hiện có để tăng năng lực tiếp nhận học sinh.