Hơn 1.600 tỷ đồng nâng cấp hệ thống công trình bảo vệ đê biển Ninh Bình

Trước đó, ngày 30/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 4139/QĐ-BNNMT phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Xây dựng, nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống sạt lở bảo vệ đê biển tỉnh Ninh Bình".

Đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp phòng, chống sạt lở đê biển.

Đây là dự án nhóm B, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm xây dựng, củng cố hệ thống công trình bảo vệ các tuyến đê biển xung yếu, góp phần bảo đảm an toàn đê điều, đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, bão theo tiêu chuẩn thiết kế.

Đồng thời, công trình được đầu tư kết hợp phục vụ phát triển giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven biển.

Theo quy mô đầu tư dự kiến, dự án sẽ xây dựng hệ thống kè mỏ hàn, thềm cơ giảm sóng trên tuyến đê biển Hải Hậu với chiều dài khoảng 10,2km và tuyến đê biển Giao Thủy khoảng 1,6km. Cùng với đó, các công trình bảo vệ đê và hạng mục phụ trợ khác cũng sẽ được đầu tư, xây dựng đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 1.612 tỷ đồng. Thời gian thực hiện không quá 4 năm kể từ năm khởi công, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai được giao chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi với vai trò cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư cùng các cơ quan thuộc Bộ trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án, bảo đảm công trình được thực hiện đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư và tăng cường năng lực phòng, chống sạt lở, bảo vệ hệ thống đê biển trên địa bàn.

Tiến Anh