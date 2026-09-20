Hơn 1.600 người tham gia Ngày hội Công đoàn Bắc Ninh “Khỏe để lao động - Mạnh để vươn xa”

Đoàn đại biểu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, ngày 20/9, Công đoàn 5 phường Võ Cường, Hạp Lĩnh, Kinh Bắc, Nam Sơn và Vũ Ninh phối hợp tổ chức Ngày hội Công đoàn Bắc Ninh “Khỏe để lao động - Mạnh để vươn xa” trong đoàn viên, người lao động năm 2026.

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc; Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và các địa phương.

Đồng chí Trần Huy Phương dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Trước khai mạc Ngày hội Công đoàn Bắc Ninh “Khỏe để lao động - Mạnh để vươn xa”, đoàn đại biểu thành phố và các phường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư của Đảng tại khu vực Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn đối với đồng chí Nguyễn Văn Cừ - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Trần Huy Phương trao quà của Liên đoàn Lao động thành phố tặng các đoàn viên công đoàn.

Sau khi dâng hương, đoàn đại biểu tham dự Ngày hội Công đoàn Bắc Ninh “Khỏe để lao động - Mạnh để vươn xa”. Tham gia Ngày hội còn có lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu cùng hơn 1.600 vận động viên là cán bộ, đoàn viên, người lao động. Sự tham gia đông đảo của đoàn viên, người lao động tạo không khí sôi nổi, gắn kết, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Các đại biểu, vận động viên trước vạch xuất phát.

Hoạt động chính của Ngày hội là nội dung chạy bộ với quãng đường khoảng 2,5km với cung đường chạy quanh khuôn viên công viên Nguyễn Văn Cừ. Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thói quen rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; qua đó nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, góp phần tạo dựng môi trường làm việc an toàn, năng động và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Các đại biểu và vận động viên trên đường chạy.

Để chuẩn bị cho đường chạy, các đại biểu, đoàn viên, người lao động và vận động viên cùng tham gia khởi động dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, sẵn sàng bước vào hành trình với tinh thần đoàn kết, hào hứng và tràn đầy năng lượng.

Với phương châm "Công đoàn luôn đồng hành, chăm lo, sẻ chia cùng người lao động", nhân sự kiện này, Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng 217 suất quà cho đoàn viên, người lao động tham gia chương trình.

Các vận động viên đầu tiên về đích.

Ngày hội Công đoàn Bắc Ninh “Khỏe để lao động - Mạnh để vươn xa” là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe và xây dựng tinh thần đoàn kết trong đoàn viên, người lao động. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn trong xây dựng đội ngũ người lao động khỏe mạnh, tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.