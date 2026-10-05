Hơn 1.600 học sinh tham gia Ngày hội việc làm năm 2026

Các đại biểu tham dự.

Chương trình thu hút 30 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và hơn 1.600 học sinh Trường THPT Phú Lương tham gia. Tại Ngày hội, học sinh được tư vấn hướng nghiệp, tìm hiểu thông tin tuyển dụng, học nghề, du học và làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trực tiếp trao đổi với nhà tuyển dụng về yêu cầu đối với các vị trí việc làm.

Việc đưa thông tin thị trường lao động đến trường học giúp học sinh có thêm cơ sở thực tế để lựa chọn ngành học, nghề nghiệp phù hợp, đồng thời chủ động chuẩn bị kiến thức, kỹ năng trước khi tham gia thị trường lao động.

Học sinh tham gia “Ngày hội việc làm năm 2026".

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên thu thập thông tin của 1.491 lượt đơn vị, doanh nghiệp với 43.800 chỉ tiêu tuyển dụng. Trung tâm tổ chức 66 buổi livestream tư vấn chính sách lao động, đạt 110% kế hoạch; tư vấn trực tiếp cho 1.500 lượt người tại các lễ hội, sự kiện, đạt 125% kế hoạch.

Qua đó, thông tin về nhu cầu tuyển dụng, học nghề và chính sách lao động được cung cấp đến người lao động, học sinh, góp phần kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn.